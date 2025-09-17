TPBL／洲際飛彈17年最終役 簡浩20日引退親友齊聚見證 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊20日將為簡浩舉行退役賽。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
TPBL福爾摩沙夢想家隊將於20日在台中洲際迷你蛋舉辦DREAMERS FOREVER簡浩退役賽，交手桃園璞園領航猿，這場比賽不僅象徵簡浩17年職業生涯的圓滿落幕，更代表他將以全新角色繼續守護夢想家。

當日球團特別邀請多位親友齊聚，與球迷一同見證屬於簡浩的傳奇時刻，並於賽後安排簡浩個人簽名會，感謝球迷長期的支持與陪伴。休賽季身份轉換後，簡浩近期在日本與韓國的國際交流賽中率隊連捷，展現新賽季的備戰成果與競爭力，夢想家期待將這股氣勢延伸至新賽季的挑戰。

簡浩自2007年踏入職業舞台，先後效力於璞園建築、台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、江蘇南鋼及福爾摩沙夢想家，期間共奪下6座SBL總冠軍，六度入選全明星賽，並多次代表中華隊征戰瓊斯盃、亞洲盃資格賽等國際賽事，留下無數高光時刻。

2021年加盟夢想家以來，他四季累計出賽超過140場，投進逾200顆三分球，外線命中率近三成四，即使在職涯後期，依舊憑藉穩健的球風與豐富經驗，成為團隊不可或缺的穩定力量。周六比賽，將是他最後一次以球員身份披掛上陣，為17年生涯寫下最具意義的終章。

入場的球迷可以獲得水平衡體驗組乙份以及DREAMERS FOREVER簡浩退役賽主題摺扇，邀請我夢家人在摺扇寫上想對簡浩說的話，為最後一戰的簡浩熱情應援！節間夢想突襲由潮流平台AREA 02提供與簡浩退役賽同款鞋NIKE KOBE 6 PROTRO TOTAL ORANGE 乙雙，現場完成任務的球迷就有機會獲得。

夢想商店也將上架先前預購受到好評的限量紀念商品，包含DOUGLAS FOREVER TEE、THE MISSILE 洲際飛彈TEE、應援毛巾等，滿額即可參加賽後的簡浩個人簽名會，數量有限，敬請把握。此外，館外將設置「DREAMERS FOREVER簡浩專屬拍貼機」，球迷朋友可留下專屬回憶。

籃球

