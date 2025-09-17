快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

PLG／鐵米重返台灣職籃 改名飛米加盟富邦勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前鋼鐵人隊洋將鐵米改名飛米加盟富邦勇士。圖／台北富邦勇士隊提供
前鋼鐵人隊洋將鐵米改名飛米加盟富邦勇士。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG台北富邦勇士隊持續補強洋將戰力，今天正式宣布與改名飛米（Olufemi Olujobi）的前鋼鐵人隊洋將鐵米完成簽約，新賽季他將披上7號勇士戰袍，與團隊共同征戰PLG與東亞超級聯賽聯賽，期待他的加入能提升整體陣容深度，為團隊注入新氣象。

來自美國的飛米，現年29歲，身高206公分，體重114公斤，主打四號位，擁有靈活的腳步與出色的身材條件，更具備多元位置的適應能力。飛米自2019年展開職業生涯，足跡遍及立陶宛、北馬其頓、法國等聯賽，2022年加盟PLG鋼鐵人，效力兩個賽季，2023-24賽季場均繳出22.8分、9.9籃板、2.6助攻、1抄截的全面數據，展現穩定且高效的攻防實力。

2024-25賽季飛米則轉戰日本B聯盟，效力名古屋戰鷹，期間與曾祥鈞並肩作戰，對亞洲球風與比賽節奏更加熟悉，也為他此次重返台灣職籃奠定良好基礎。

總教練吳永仁表示，「飛米進攻手段全面，腳步靈活且具備一定的外線投射能力，能拉開空間是我們最看重的特色。過去兩年在台灣及日本打球，對於亞洲球風和環境並不陌生，他也曾與陳又瑋、曾祥鈞搭配過，相信他能很快適應。希望能藉由他的加入，帶給勇士更多調度陣容上因應各種問題的靈活空間。」

籃球

延伸閱讀

富邦美術館《印象派》驚喜延期 首度打造夜晚電音show

富邦00983D 穩健出擊

影／富邦悍提前送退休禮祝福 胡金龍致謝

東超／開幕戰領航猿、富邦勇士主場抗日 一票可看兩場

相關新聞

TPBL／洲際飛彈17年最終役 簡浩20日引退親友齊聚見證 

TPBL福爾摩沙夢想家隊將於20日在台中洲際迷你蛋舉辦DREAMERS FOREVER簡浩退役賽，交手桃園璞園領航猿，這...

PLG／鐵米重返台灣職籃 改名飛米加盟富邦勇士

PLG台北富邦勇士隊持續補強洋將戰力，今天正式宣布與改名飛米（Olufemi Olujobi）的前鋼鐵人隊洋將鐵米完成簽...

籃球／新南向國際籃球賽文化大學開打 6亞洲勁旅同場較勁

2025年新南向國際男子籃球邀請賽於15日在中國文化大學正式開打，這場為期5天的賽事，集結了地主文化大學男籃在內的六支亞...

TPBL／新賽季10月11日點燃戰火 國王海神重現爭冠戲碼

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季例行賽完整賽程，各隊主場開幕戰資訊正式出爐，新球季例行賽共計12...

TPBL／熱身賽10月3日移師屏東開打 未來可能轉戰台東

TPBL聯盟今天宣布，2025-26 賽季官辦熱身賽將於10月3日至10月5日在屏東縣立體育館舉行，並以 「熱浪籃襲｜南...

籃球／第二屆WBLA下周登場 國泰找來加拿大國手波特助拳

邁入第二屆的亞洲女子籃球聯賽將於23日在中國大陸廣東舉行，今年共有6支各國聯賽冠軍球隊齊聚一堂，其中台灣將由WSBL冠軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。