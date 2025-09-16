籃球／新南向國際籃球賽文化大學開打 6亞洲勁旅同場較勁

2025年新南向國際男子籃球邀請賽於15日在中國文化大學正式開打，這場為期5天的賽事，集結了地主文化大學男籃在內的六支亞洲勁旅同場較勁，不僅是各校檢驗暑訓成果的絕佳舞台，也期盼透過籃球建立跨越國界的深厚友誼。

響應新南向政策而誕生的國際籃球邀請賽已邁入第二屆，地點在中國文化大學體育館，全程免費入場至9月19日，地主文化大學秉持「以球會友，以技揚文」的精神，邀請了台灣的萬能科大，以及來自泰國曼谷大學、馬來西亞拉曼理工大學、菲律賓德拉薩聖貝尼爾德學院及聖塞巴斯蒂安學院等五支勁旅參與盛會。主辦方也提供高規格的比賽場地與設施，為國內大學籃球帶來國際化的視野與機遇。

文化大學校長王子奇親臨開幕典禮，向各國貴賓與球員致上誠摯問候，並感謝教育部與運動部的鼎力支持。他說：「能夠在這裡看到不同國家、不同文化背景的年輕球員齊聚一堂，為共同的籃球夢想努力，是我們舉辦本次賽事最重要的意義。」他強調，籃球不僅是競技運動，更是跨國界的共同語言，期盼選手們透過比賽與交流，收穫難忘的回憶並建立深厚友誼。

這次擔任地主文化大學總教練的是有「神奇小子」封號的羅興樑，他特別感謝校長與師長們的大力支持，以及其餘五隊球隊願意在暑假尾聲前來交流。

羅興樑表示，舉辦這場邀請賽除了能培養自家學生，也希望讓其他台灣球員能體驗到各國籃球文化，為下一季UBA大專籃球聯賽提前做準備。他指出，面對來自菲律賓、馬來西亞、泰國等不同類型的對手，將能提升學生們的臨場反應，讓他們在未來的比賽中更有優勢。