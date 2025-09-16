快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／新賽季10月11日點燃戰火 國王海神重現爭冠戲碼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季例行賽完整賽程，各隊主場開幕戰資訊正式出爐，新球季例行賽共計126場賽事，10月11日舉行開幕戰，由衛冕軍新北國王和高雄全家海神重現上季爭冠戲碼。例行賽將一路進行到2026年5月3日，排名前三的球隊直接晉級季後賽，第四、五名的隊伍進行挑戰賽。

TPBL新賽季仍是7隊參賽，例行賽每隊賽程維持18場主場與18場客場。例行賽結束後，第四、第五名先進行3戰2勝制的挑戰賽，其中第四名球隊將先行取得1場勝場優勢；進入季後賽後，首輪系列賽調整為5戰3勝制，最終的總冠軍賽持續以7戰4勝制進行。

隨著賽程公布，各球團也將陸續啟動門票販售，邀請球迷提早卡位，鎖定屬於自己城市的主場首戰。完整賽程將於TPBL官網官方社 群平台同步公開。

各隊主場開幕戰如下：

國王，10/11（六）17：00 新莊體育館 vs 海神

夢想家，10/18（六）14：30 洲際迷你蛋 vs 海神

海神，10/25（六）14：30 高雄巨蛋 vs 國王

特攻，10/25（六）17：00 新莊體育館 vs 戰神

雲豹，11/8（六）17：00 桃園巨蛋 vs 戰神

攻城獅，11/15（六）14：30 新竹縣體育館 vs 特攻

戰神，11/15（六）17：00 和平籃球館 vs 國王

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供
TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

籃球

延伸閱讀

TPBL／熱身賽10月3日移師屏東開打 未來可能轉戰台東

TPBL／海神攜手遠雄前進校園 詹姆斯秀爆扣、施晉堯防守教室開課

TPBL／補強動作不斷 海神簽下新外援崔維斯

TPBL／海神拚冠 找來KBL最佳五人

相關新聞

TPBL／新賽季10月11日點燃戰火 國王海神重現爭冠戲碼

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季例行賽完整賽程，各隊主場開幕戰資訊正式出爐，新球季例行賽共計12...

TPBL／熱身賽10月3日移師屏東開打 未來可能轉戰台東

TPBL聯盟今天宣布，2025-26 賽季官辦熱身賽將於10月3日至10月5日在屏東縣立體育館舉行，並以 「熱浪籃襲｜南...

籃球／第二屆WBLA下周登場 國泰找來加拿大國手波特助拳

邁入第二屆的亞洲女子籃球聯賽將於23日在中國大陸廣東舉行，今年共有6支各國聯賽冠軍球隊齊聚一堂，其中台灣將由WSBL冠軍...

TPBL／讀秒階段飆關鍵三分彈 攻城獅逆轉KBL球隊

新竹御嵿攻城獅在LEVANGA CUP 2025第二日賽事對戰原州DB Promy，攻城獅展現強大韌性，儘管上半場落後對...

李洋桃園籃球賽開球高人氣 球迷搶拍

運動部長李洋9日走馬上任，昨首度出席公開活動，前往桃園高中光電籃球場為總統盃全民運動賽事「三對三籃球賽」北區預賽擲幣與開...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。