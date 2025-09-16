TPBL／新賽季10月11日點燃戰火 國王海神重現爭冠戲碼

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季例行賽完整賽程，各隊主場開幕戰資訊正式出爐，新球季例行賽共計126場賽事，10月11日舉行開幕戰，由衛冕軍新北國王和高雄全家海神重現上季爭冠戲碼。例行賽將一路進行到2026年5月3日，排名前三的球隊直接晉級季後賽，第四、五名的隊伍進行挑戰賽。

TPBL新賽季仍是7隊參賽，例行賽每隊賽程維持18場主場與18場客場。例行賽結束後，第四、第五名先進行3戰2勝制的挑戰賽，其中第四名球隊將先行取得1場勝場優勢；進入季後賽後，首輪系列賽調整為5戰3勝制，最終的總冠軍賽持續以7戰4勝制進行。

隨著賽程公布，各球團也將陸續啟動門票販售，邀請球迷提早卡位，鎖定屬於自己城市的主場首戰。完整賽程將於TPBL官網官方社 群平台同步公開。

各隊主場開幕戰如下：

國王，10/11（六）17：00 新莊體育館 vs 海神 夢想家，10/18（六）14：30 洲際迷你蛋 vs 海神 海神，10/25（六）14：30 高雄巨蛋 vs 國王 特攻，10/25（六）17：00 新莊體育館 vs 戰神 雲豹，11/8（六）17：00 桃園巨蛋 vs 戰神 攻城獅，11/15（六）14：30 新竹縣體育館 vs 特攻 戰神，11/15（六）17：00 和平籃球館 vs 國王

TPBL新賽季賽程出爐。圖／TPBL提供

