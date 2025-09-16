快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

TPBL／熱身賽10月3日移師屏東開打 未來可能轉戰台東

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL新賽季熱身賽將於10月3日至5日在屏東體育館開打。圖／TPBL提供
TPBL新賽季熱身賽將於10月3日至5日在屏東體育館開打。圖／TPBL提供

TPBL聯盟今天宣布，2025-26 賽季官辦熱身賽將於10月3日至10月5日在屏東縣立體育館舉行，並以 「熱浪籃襲｜南台灣屏實力開戰」 作為本次賽事標語，邀請南台灣球迷率先感受新賽季的熱情。

「熱浪籃襲」象徵籃球賽事如同熱浪般襲捲屏東，展現南台灣的火熱活力，「屏實力開戰」則點出地點與精神，除突顯比賽首次落腳屏東外，更代表各隊將在熱身賽全力展現休賽季的準備成果。標語不僅呼應了屏東的在地特色，也彰顯聯盟將職籃熱度推向更多城市的企圖心。

在規劃過程中，聯盟與球團曾評估多個場地選項，最終選擇無職業籃球隊的屏東縣作為主辦城市。屏東籃球文化底蘊深厚，如去年HBL十二強賽就在屏東縣立體育館舉行，並吸引不少球迷進場觀賽，更早之前的「屏中五虎」也在台灣籃壇留下深刻印記。聯盟期望透過熱身賽安排，讓南部球迷能近距離感受職業籃球魅力，也凝聚更多在地支持。

TPBL會長莊瑞雄說：「感謝屏東縣政府的大力支持，今年從聯盟從屏東出發，未來也將持續評估台東等地，將比賽帶到更多尚未擁有職業球隊的城市，讓台灣每個角落都能感受到職籃的魅力。」

熱身賽賽程如下：

10/3（周五）14:30夢想家 vs 特攻、17:00海神 vs 攻城獅

10/4（周六）12:00國王 vs 戰神、14:30特攻 vs 雲豹、17:00攻城獅 vs 夢想家

10/5（周日）12:00戰神 vs 海神、14:30雲豹 vs 國王

熱身賽門票將於9月19日傍晚5點在KKTIX全面開賣，球迷可透過KKTIX平台購票，搶先進場感受南台灣專屬的籃球熱浪。同時，屏東縣民與居民可憑身分證或學生證免費入場至二樓觀賽，座位有限、額滿為止。

籃球

延伸閱讀

高雄大寮工廠火警疑為製毒工廠 屏警長期監控：已掌握嫌犯

回憶殺！教師節娃娃金智娟、周治平屏東勝利星村開唱

高雄大寮火警燒出製毒工廠 屏東警調追查幕後製毒集團

屏東內埔出現「米奇屋」！透天厝旁堆滿回收物 老翁：別再丟給我了

相關新聞

TPBL／熱身賽10月3日移師屏東開打 未來可能轉戰台東

TPBL聯盟今天宣布，2025-26 賽季官辦熱身賽將於10月3日至10月5日在屏東縣立體育館舉行，並以 「熱浪籃襲｜南...

籃球／第二屆WBLA下周登場 國泰找來加拿大國手波特助拳

邁入第二屆的亞洲女子籃球聯賽將於23日在中國大陸廣東舉行，今年共有6支各國聯賽冠軍球隊齊聚一堂，其中台灣將由WSBL冠軍...

TPBL／讀秒階段飆關鍵三分彈 攻城獅逆轉KBL球隊

新竹御嵿攻城獅在LEVANGA CUP 2025第二日賽事對戰原州DB Promy，攻城獅展現強大韌性，儘管上半場落後對...

李洋桃園籃球賽開球高人氣 球迷搶拍

運動部長李洋9日走馬上任，昨首度出席公開活動，前往桃園高中光電籃球場為總統盃全民運動賽事「三對三籃球賽」北區預賽擲幣與開...

TPBL／遭富永啓生轟27分 攻城獅17分差不敵LEVANGA北海道

TPBL新竹御嵿攻城獅隊今天於「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」出戰地主LEVANGA北海道隊，儘管上半場攻...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。