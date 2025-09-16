快訊

籃球／第二屆WBLA下周登場 國泰找來加拿大國手波特助拳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
加拿大女籃國手波特加入國泰女籃。波特IG
加拿大女籃國手波特加入國泰女籃。波特IG

邁入第二屆的亞洲女子籃球聯賽將於23日在中國大陸廣東舉行，今年共有6支各國聯賽冠軍球隊齊聚一堂，其中台灣將由WSBL冠軍國泰連續兩年參賽，不過相較於去年以純本土陣容應戰，國泰今年也找來195公分的加拿大國手波特（Emily Potter）助拳。

亞洲女子籃球聯賽去年在四川成都舉行首屆賽事，最終由地主球隊四川遠達美樂奪下冠軍，我國代表國泰女籃則是拿下第2名，而今年的第二屆賽事則將移師到廣東開打，並由去年的4隊增至6隊參賽，包括地主WCBA廣東東莞、WSBL國泰、南韓WKBL BNK SUM、日本WJBL富士通紅波、蒙古聯賽冠軍烏蘭巴托亞瑪遜以及沙烏地阿拉伯Al Ula。

今年賽事6隊將分成兩組進行分組賽，並取分組前2名晉級4強，國泰也與廣東東莞、烏蘭巴托亞瑪遜分在同組，其中24日將先對上東莞，25日則是出戰雅馬遜。

對於今年再度參與WBLA賽事，國泰女籃也是有備而來，除了在上月赴日本移訓外，也找來195公分的加拿大國手波特助陣，教練鄭慧芸透露，除了磨練更多新生代球員外，也希望測試波特是否能夠適應台灣聯賽比賽節奏，而波特也展現良好職業態度，並願意分享自身經驗給隊上年輕球員。

