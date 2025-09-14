TPBL／讀秒階段飆關鍵三分彈 攻城獅逆轉KBL球隊

新竹御嵿攻城獅在LEVANGA CUP 2025第二日賽事對戰原州DB Promy，攻城獅展現強大韌性，儘管上半場落後對手多達雙位數，第三節靠強悍團隊防守與快速傳導追平比分，決勝節盧冠軒、德魯、力獅接連跳出得分，終場前44秒取得更首度取得領先，最終以92：86逆轉擊敗原州DB Promy，搶下本屆賽事首勝。

今天雙方於末節上演精彩拉鋸戰，攻城獅靠著力獅撕裂防線與切入助攻，讓德魯在弧頂命中關鍵三分彈，幫助攻城獅逆轉戰局。

德魯今日攻下29分9籃板，他感謝每位隊友不斷為自己製造空檔，「關鍵的那顆三分進球要歸功給力獅的助攻，這是一場非常棒的團隊勝利。」

力獅近兩場賽事雖進攻手感略微低迷，但今天依舊送出8次助攻串聯全隊，他說：「這就是我打球的風格，不斷地為隊友創造機會，今天每一位隊員都展現十足韌性，才讓我們能逆轉這場比賽。回新竹後我會再加緊腳步調整狀態，期待新賽季到來。」

攻城獅單場25次助攻展現團隊球風 逆轉擊敗KBL原州DB Promy。圖／攻城獅提供

攻城獅本土球員今日也繳出優異表現，以盧冠軒與曾柏喻最為亮眼。盧冠軒今天拿下16分4抄截，傷癒復出的他說：「其實沒有想過這兩場在日本的交流賽我會有這樣的表現，前陣子在團隊訓練、友誼賽中自己狀態不太理想，但這要歸功於每一位教練與隊友的鼓勵，讓我慢慢找回比賽感覺！」

曾柏喻於休賽季苦練轉型控球後衛，這兩場比賽皆以一號位出賽，今天送出7次助攻，也是第三節攻城獅追平比分的關鍵人物之一，「休賽季與教練團討論角色定位後，決定要擔任控球後衛角色，經過這兩場比賽的洗禮，這些經驗證明自己與教練團的訓練方向是正確的。」

攻城獅於LEVANGA CUP 2025拿下一勝一負，總教練威森認為交流賽有很大收穫，「這兩場比賽對團隊而言是不錯的驗收成果，目前洋將參與團隊訓練的次數還不到非常多次，本土與洋將皆還在互相熟悉彼此。但可以肯定的是，團隊正在往好的方向前進，特別是進攻時球的流動，每一位球員皆無私的為隊友創造機會，期待回新竹後我們再持續調整，迎接TPBL新賽季。」<