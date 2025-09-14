李洋桃園籃球賽開球高人氣 球迷搶拍

運動部長李洋9日走馬上任，昨首度出席公開活動，前往桃園高中光電籃球場為總統盃全民運動賽事「三對三籃球賽」北區預賽擲幣與開球，他的超高人氣吸引不少球員與民眾爭相拍照，宛如球迷會。

總統盃三對三籃球賽經8月東區與南區兩階段分區賽事後，昨在桃園舉行北區預賽，並由新上任的運動部部長李洋進行開球。儘管球員生涯大多時間都手持羽球拍，不過李洋透露，本身就熱愛籃球，過去礙於球員身分擔心受傷而不太敢打，現在除了希望嘗試更多運動，也希望以部長身分讓民眾更了解運動的魅力。

李洋昨也下場與杭州亞運三對三金牌國手余祥平進行分組投籃對抗，儘管練習時連續數球彈框而出，比賽開始後，李洋也展現運動員的好身手順利進球，獲得喝采。

除了積極推廣全民運動，李洋上任後，也隨即面臨包括體育班轉型及台北市職業籃球員職業工會向中華籃球協會提告等議題。李洋強調，自己從小就是體育班養成，相當關注體育班議題，並感謝求學階段的老師和教練幫助他在訓練和學業上並重，他也將與教育部溝通，希望為國家培育更多運動人才。

至於瓊斯盃出賽費與肖像權爭議，李洋直言，運動員為自己爭取權益是很重要的，運動部也將持續與籃協和球員工會協商，希望他們一個月內能面談，運動部將提供協助，讓兩方都不受到傷害。