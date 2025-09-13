TPBL／海神攜手遠雄前進校園 詹姆斯秀爆扣、施晉堯防守教室開課

TPBL⾼雄全家海神職業籃球隊昨天與遠雄文教公益基金會合作前進高雄市立民族國民中學，舉辦本季首場浪愛延續校園活動，走入校園、回饋港都不間斷，新球季登場前，胡瓏貿攜手新隊友施晉堯、詹姆斯（Justin James）與近400名師生相見歡，面對面分享，推廣籃球示範教學，同時也為即將展開的賽季暖身。

海神成軍邁入第五年，累計造訪17所在地學校舉辦「浪愛延續」校園活動，結合遠雄文教公益基金會的力量為推廣基層籃球共同努力，透過球員籃球心路歷程分享、互動QA，以及籃球教學環節，在手遊、社群媒體當道之際，鼓勵學生培養運動習慣，踴躍參與戶外活動。

今天胡瓏貿、施晉堯、詹姆斯除了與一、二年級共17個班級同樂，三帥也在會後擔任男籃的客座教練，親身示範防守技巧，認真教學到上衣都濕透，同學也把握難得機會向球員討教，朝籃球夢持續努力。

前NBA球員28歲的詹姆斯首度在校園活動亮相，舉手投足魅力十足，技術示範就大秀暴扣。他分享自己5歲接觸籃球及過去在 NBA拚戰歷程，表示身為職業籃球員最重要的莫過於永不放棄，相信自己，並十分期待新賽季的到來，打出嶄新表現。

與南部頗有淵源的施晉堯也是本土最資深球員，談到訓練心態要持之以恆，並有目標的訓練。胡瓏貿分享學生時期父母並不支持他打球，但為了籃球，他向爸媽承諾能兼顧學業，也讓他順利出國打球，最終成為一名職業球員。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽說：「我們很高興能夠連續兩年與高雄全家海神攜手，把專業籃球教育課程帶進校園。今年巡迴走訪了四間學校，從課程設計、球技交流到運動精神的傳遞，我們都看見孩子眼裡閃爍的熱情與自信。對基層或偏鄉學校來說，能近距離向職業球員學習是一份珍貴啟發，不只是籃球技巧的提升，更是態度與價值的學習。我們希望透過這樣的持續合作，讓更多孩子因為籃球而勇敢逐夢，並將堅毅、專注與團隊合作的精神帶進生活，成為他們成長道路上最堅實的力量。」

民族國中過去擁有男、女籃，男籃在113年度全國基層運動選手籃球對抗賽榮獲第3名的優異表現，女籃曾拿下112年乙級聯賽全國殿軍、113年國中乙級聯賽全國亞軍，可惜因為少子化緣故今年停止招生，希望藉由海神隊校園活動推廣籃，幫助青年學子培養興趣，建立運動習慣。