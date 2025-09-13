快訊

PLG／陳將双加入領航猿 陳信安讚具有領袖特質 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳將双（左）已加入領航猿團隊練球。圖／桃園璞園領航猿提供
陳將双（左）已加入領航猿團隊練球。圖／桃園璞園領航猿提供

PLG桃園璞園領航猿隊今天宣布，已與台灣新銳後衛陳將双完成加盟簽約，將於2025–26賽季披上領航猿戰袍出戰PLG及東超賽事，為領航猿後場實力注入新血。

陳將双現年23歲，自國中起即展現籃球天賦，2018年率領金華國中奪得國中聯賽總冠軍與個人MVP殊榮，隨後赴美就讀橡樹山學院（Oak Hill Academy），因疫情返台並加入光復高中，於2022年HBL冠軍賽絕殺奪冠，且榮獲冠軍賽MVP與人氣王。

大學期間就讀世新大學觀光系，菜鳥賽季即奪下UBA新人王，展現高度潛力，2024年於中國CBA選秀首輪第8順位獲南京同曦隊青睞，簽下三年合約並前往中國發展，雖然在南京同曦出賽機會有限，多數時間在發展聯盟調整與累積經驗，合約於2025年夏季提前終止，恢復自由身。

領航猿副領隊暨發言人陳信安說：「陳將双的加盟，不僅強化了領航猿的後場陣容，也帶來HBL、UBA與CBA經歷中的豐富磨練，他兼具速度、控球及進攻靈活性，更具有拚戰精神與領袖特質，期待能為領航猿後場帶來更多刺激與節奏控制。」

籃球

