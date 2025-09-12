TPBL／戰神交流賽不敵首爾SK騎士 謝銘駿、雙洋將首亮相 

台北台新戰神今天在交流賽迎戰南韓首爾SK騎士，終場以73：87落敗，兩名洋將齊曼加與基德首次出賽，分別拿下11分與12分，談到本場比賽團隊的表現，總教練許皓程認為比賽的攻守節奏在洋將加入後仍需要磨合，透過交流賽嘗試不同組合，希望新賽季不論誰上場都能打出好表現。

兩天前剛抵台的齊曼加與基德自評表現與身體狀況都十分良好，齊曼加認為僅有時差影響，基德提到自己在這個夏天已做足準備，相當期待賽季開始有好的發揮。

今天也是新秀謝銘駿首次出賽，因腳踝韌帶撕裂經過一個月復健後重返賽場，自評表現「大約60分」，本周一才加入團隊訓練，仍在熟悉戰術，他也主動與黃聰翰討論細節，學長黃聰翰讚許謝銘駿擁有天賦，也是一位願意發問的學弟，「不會畏懼跟團隊討論，展現相當積極的態度。」

此役得分上雙的還有攻下11分的小台黃聰翰，包含三顆三分球，他將好手感歸功於隊友的跑動掩護，「很開心有把握住機會。」他也透露除了例行訓練外，晚上還有自主訓練強化投籃能力。

拿下12分的雷蒙恩，坦言對自己表現不滿意，近期他在場上增加更多進攻切入手段，感謝技術教練瓊斯的協助，還笑說：「等到我把三分球練更強，對手就完蛋了。」戰神接下來將持續透過交流賽，調整攻防節奏並強化團隊默契，維持最佳狀態迎接新賽季。