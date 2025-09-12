籃球／職籃工會提告籃協 運動部籲籃協一個月內召開會議處理

台北市職業籃球員職業工會在今天針對瓊斯盃球員權益受侵害一事，於8日正式向中華籃球協會提起訴訟，運動部在今天晚間也回應，強調將尊重工會的決定，但也同時要求籃協在一個月內召開會議與工會討論、妥善處理，確保選手權益。

運動部聲明如下：

一、有關台北市職業籃球員職業工會針對中華民國籃球協會未支付2018年、2019年、2023年瓊斯盃期間選手出賽費及肖像權侵害提出民事求償案，原則尊重工會決定。

二、本部已請籃球協會於一個月內盡速召集會議與工會討論、妥適處理，以維護選手權益。