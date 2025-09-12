籃球／球員工會代表球員狀告籃協 張承中：視為非敵意訴訟
台北市職業籃球員職業工會在今天發出聲明指出，針對2018年到2024年瓊斯盃權益受侵害一事，經與選手溝通後，正式於9月8日向法院提起訴訟，中華籃球協會副秘書長張承中在今天表示，過去就曾針對瓊斯盃出賽費議題邀請工會代表參加協會理事會討論，不過工會代表卻缺席，未來也會再邀請工會代表出席，而這次訴訟他也會將之視為非敵意的訴訟。
球員工會在今天發出聲明代表球員向法院提起對中華籃協的訴訟，籃協也在第一時間發出聲明回應。
籃協聲明如下：
一、針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃出賽費，協會與工會歷經數次協商，雙方皆了解過去之出賽費甚難計算，牽涉出賽費如何計算，過去協會循往例發獎金是否納入計算，法規規定有盈餘時發放，那麼虧損年度是否不發放等等問題。協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但工會代表因故未出席。
二、針對2024年瓊斯盃球員海報侵犯球員肖像權，販售海報非協會授意、主導，承辦賽事單位未得協會同意販售海報，協會知悉後，立即要求承辦單位下架海報，協會雖事前不知情，但作為瓊斯盃主辦單位，責無旁貸。與工會討論的過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣四千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，未得工會同意。三方當時未協調出解決方案。
以上處理過程中，不論出賽費或肖像權侵權事宜，無球員直接或間接出面，協會無從得知球員真意。
籃協副秘書長張承中指出，針對未發的3年瓊斯盃出賽費，其中2019年是虧損，依照當時國體法規定是有盈餘才支付出賽費，至於另外兩年的出賽費也曾與工會進行討論，不過要回溯當時狀況來計算確實是有點困難，加上理事會有意見，因此才邀請工會代表一同到理事會討論，不過工會代表卻缺席。
張承中直言，針對未發的出賽費籃協也會在理事會上繼續討論，也會再次邀請工會代表出席，不過如果難以計算，或是無法達成共識，除了繼續協商外，也不排除透過法律程序判定，「我不會把它看做是敵意的訴訟，很難算就乾脆請法院來算，讓各方面接受。」
至於2024年瓊斯盃肖像權損害一事，張承中也坦言確實是籃協的錯誤，未做好把關責任，「海報就是籃協錯，沒有把關好，當時承辦單位出包，我們就是趕快下架、趕快停。當面跟工會討論時我自己都覺得很丟臉，因為我過去也曾幫球員爭取過肖像權，最終法院怎麼判就是尊重。」🔥 《瘋運動IG追起來》
