籃球／球員工會代表球員狀告籃協 張承中：視為非敵意訴訟

台北市職業籃球員職業工會在今天發出聲明指出，針對2018年到2024年瓊斯盃權益受侵害一事，經與選手溝通後，正式於9月8日向法院提起訴訟，中華籃球協會副秘書長張承中在今天表示，過去就曾針對瓊斯盃出賽費議題邀請工會代表參加協會理事會討論，不過工會代表卻缺席，未來也會再邀請工會代表出席，而這次訴訟他也會將之視為非敵意的訴訟。

球員工會在今天發出聲明代表球員向法院提起對中華籃協的訴訟，籃協也在第一時間發出聲明回應。