PLG／李雅英正式加入富邦勇士應援！相約和平籃球館不見不散
韓籍啦啦隊女神李雅英昨天才正式離開職籃TPBL雲豹隊，今天就確定新賽季將會在職籃PLG富邦勇士隊應援，令粉絲們相當期待。
李雅英2023年底加入雲豹啦啦隊電豹女，儘管2024年3月加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，但職籃部分仍繼續為雲豹應援，連續跳2個賽季。
如今李雅英終於將以Fubon Angels的身分在籃球場上與粉絲見面，Fubon Angels官方發文歡迎李雅英加入，「自2024年加入Fubon Angels的雅英，一直以來都在富邦悍將陪伴著我們，今年雅英決定加入臺北富邦勇士，要跟著我們一起為富邦大聲吶喊應援加油，雅英也跟大家約定好了，我們和平籃球館不見不散唷。」
