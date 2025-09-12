快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

PLG／李雅英正式加入富邦勇士應援！相約和平籃球館不見不散　

聯合新聞網／ 綜合報導
李雅英正式加入職籃PLG富邦勇士應援。截圖自Fubon Angels FB
李雅英正式加入職籃PLG富邦勇士應援。截圖自Fubon Angels FB

韓籍啦啦隊女神李雅英昨天才正式離開職籃TPBL雲豹隊，今天就確定新賽季將會在職籃PLG富邦勇士隊應援，令粉絲們相當期待。

李雅英2023年底加入雲豹啦啦隊電豹女，儘管2024年3月加入中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，但職籃部分仍繼續為雲豹應援，連續跳2個賽季。

如今李雅英終於將以Fubon Angels的身分在籃球場上與粉絲見面，Fubon Angels官方發文歡迎李雅英加入，「自2024年加入Fubon Angels的雅英，一直以來都在富邦悍將陪伴著我們，今年雅英決定加入臺北富邦勇士，要跟著我們一起為富邦大聲吶喊應援加油，雅英也跟大家約定好了，我們和平籃球館不見不散唷。」

PLG 李雅英 啦啦隊 富邦勇士 Fubon Angels

