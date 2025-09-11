TPBL／李雅英確定離隊！雲豹發文Thank You連兩季付出
韓籍啦啦隊女神李雅英今天正式離開職籃TPBL雲豹隊「電豹女」，雲豹也發文感謝李雅英連續2季的應援。
李雅英2023年底宣布加入電豹女，正式開啟在台灣應援工作。2024年3月加入中華職棒富邦悍將隊「Fubon Angels」，吸引更多台灣球迷關注，以正面陽光形象獲大批粉絲支持。
2024年10月李雅英宣布回歸電豹女，今年3月雲豹隊執行長張建偉在節目上說出不尊重李雅英的言論，李雅英當時回應，「這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，後來張建偉也發聲明道歉。
如今雲豹發文宣布電豹女成員李雅英、小馨及牙牙離隊的消息，「謝謝雅英連續兩季為主場帶來精彩萬分的舞蹈演出、活力滿滿的場邊應援以及充滿亮點的賽前賽後活動。從一開始親切有禮的互動，到暖暖貼心的交流，再到調皮搞笑的玩鬧，每一階段的雅英都是電豹女們心目中最美、最甜的歐膩。更是讓豹寶們充滿幸福甜蜜感的女神。即使未來不在同一隊，相信還是會常見面的。歡迎隨時回娘家找電豹女們玩呦。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言