TPBL／李雅英確定離隊！雲豹發文Thank You連兩季付出

聯合新聞網／ 綜合報導
電豹女小馨、李雅英、牙牙離隊。截圖自電豹女 FB
韓籍啦啦隊女神李雅英今天正式離開職籃TPBL雲豹隊「電豹女」，雲豹也發文感謝李雅英連續2季的應援。

李雅英2023年底宣布加入電豹女，正式開啟在台灣應援工作。2024年3月加入中華職棒富邦悍將隊「Fubon Angels」，吸引更多台灣球迷關注，以正面陽光形象獲大批粉絲支持。

2024年10月李雅英宣布回歸電豹女，今年3月雲豹隊執行長張建偉在節目上說出不尊重李雅英的言論，李雅英當時回應，「這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，後來張建偉也發聲明道歉。

如今雲豹發文宣布電豹女成員李雅英、小馨及牙牙離隊的消息，「謝謝雅英連續兩季為主場帶來精彩萬分的舞蹈演出、活力滿滿的場邊應援以及充滿亮點的賽前賽後活動。從一開始親切有禮的互動，到暖暖貼心的交流，再到調皮搞笑的玩鬧，每一階段的雅英都是電豹女們心目中最美、最甜的歐膩。更是讓豹寶們充滿幸福甜蜜感的女神。即使未來不在同一隊，相信還是會常見面的。歡迎隨時回娘家找電豹女們玩呦。」

李雅英 啦啦隊

