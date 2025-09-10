籃球／總統盃3對3北區預賽周末登場 尚韋帆、張羽霖分頭出擊

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽周末辦理北區預賽。圖／運動部提供
「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，經歷8月東區及南區兩站分區賽事後，將由桃園市政府於本週末接棒辦理北區預賽，計有357隊共襄盛舉，北區預賽是系列賽規模最大的一區，前進凱達格蘭大道決賽及爭奪總獎金178萬元的晉級戰也進入白熱化階段。

全民運動署署長房瑞文今天出席北區開賽記者會，感謝桃園市政府的協助，並同意借用桃園高中光電籃球場作為此次比賽場地，優質的運動場地有利各隊盡情揮汗享受3對3籃球的樂趣，創造佳績。3x3籃球運動在杭州亞運男子代表隊奪下台灣史上籃球首金之後，在國內更加蓬勃發展，他同時表示將全力推動賴總統以「運動壯大台灣」的理念，大力推展社區運動賽事。

總統盃3x3北區預賽9月13至14日將在桃園高中光電籃球場開打，這座場地於2021年整建啟用，不但是全台灣最大的太陽光電球場，使用乾淨能源發電，每年可減少逾百萬公斤的碳排放，電力部分收益還回饋學校作為綠能教育基金，場地設施營運一舉多得，近年更儼然成為北區3x3籃球賽事重要據點之一，總統盃全民3x3籃球賽帶動社區運動風氣，尤具意義可謂意義非凡。

區報名總隊數再創高峰，公開男子組預期會是超級戰區，不少曾打過職籃、SBL及UBA公開一級的戰將重出江湖。球風奔放的ABSOLUTE 3x3聯盟代表強權「台北戰馬」、本季大專聯賽二級冠軍中興大學主力班底「呼呼大睡」都參戰，曾效力SBL的名將尚韋帆、張羽霖也分頭出擊，尤其尚韋帆與各聯盟好手陳孝榕、廖偉皓、王暐嘉合組的「阿彪隊」更是耳目一新，值得拭目以待。

女籃同樣精彩可期，公開組WSBL球員羅培儀掛帥的「桃園市」、退役選手羅巧惠與李婧寧掛陣的「喔密斗腐」，以及各大3x3賽場常勝軍「賴著你德分」、「巧遇蘋果」等都不缺席，UBA一級勁旅北市大兵分多路、台灣體大跨區踢館同樣來勢洶洶。

房瑞文表示，推展全民運動就是要讓運動成為每個人的生活，讓總統盃不同年齡層的3x3好手都有發揮的舞台，更增添賽事的可看性和話題性。各隊將全力拚戰各組前3名，且各區僅有18隊能突圍，晉級11月1日至2日於台北市凱達格蘭大道舉辦的總決賽，爭奪首屆總統盃3x3籃球賽全國冠軍與總獎金178萬元。

籃球

