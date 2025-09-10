TPBL／熱身賽10月3日屏東登場 造福無職籃縣市球迷

台灣職業籃球大聯盟TPBL預計於10月3日至5日，在屏東縣立體育館進行官辦熱身賽；副秘書長程柏仁指出，希望走出既有球隊的主場，造福沒有職籃縣市的球迷。

TPBL元年賽季在6月下旬圓滿落幕後，立刻著手與P.LEAGUE+洽談合作事宜，沒想到最後雙方破局，再度形成「各走各路」狀況。

積極準備新賽季的TPBL，預計於10月3日至5日在屏東體育館展開官辦熱身賽，7支球隊將各打2場比賽，賽事場次安排依序為2場、3場及2場，其中開幕賽重頭戲將由新北國王對戰高雄全家海神，重演上季總冠軍賽對戰組合。

TPBL副秘書長程柏仁接受中央社記者採訪時透露，聯盟從上季尾聲就一直討論新賽季熱身賽場地，會長莊瑞雄也親自與7支球團洽談，希望走出既有球隊的主場縣市，讓大家感受職籃的熱鬧，因此分別到屏東、台東詢問場地，由於台東縣立體育館要整修，最後拍板屏東。

程柏仁表示，日前因洽談兩聯盟合作，暫緩熱身賽相關事務；在確定兩聯盟合作破局後，也立刻確認場地檔期，並得到屏東縣政府的支持，將與屏東縣政府共同主辦，尤其屏東體育館才剛整修過，整體環境不錯，「期待造福沒有職籃縣市的球迷。」