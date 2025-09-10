快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

TPBL／戰神簽下美籍後衛洛夫頓 爆炸得分身手將成各隊威脅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神隊宣布簽下美國籍後衛洛夫頓。圖／台北台新戰神隊提供
戰神隊宣布簽下美國籍後衛洛夫頓。圖／台北台新戰神隊提供

TPBL台北台新戰神隊今天宣布簽下美國籍後衛洛夫頓（Zach Lofton），現年32歲、身高193公分的洛夫頓，於2025 FIBA WASL西亞超級聯賽中場均繳出19.8分、5.9助攻，展現頂尖進攻實力。  

洛夫頓上賽季於黎巴嫩籃球聯賽寫下場均26.4分、7助攻、三分球命中率38%，以及單場豪取51分的精采演出，橫掃年度最佳球員、最佳防守球員、最佳外援及最佳後衛等七項殊榮。  

談到洛夫頓的加盟，台新育樂總經理林祐廷表示，洛夫頓具備多元進攻手段，將全面升級戰神後場火力，「他在各國聯賽已證明爆炸型得分身手，我們期待他把這股能量帶進戰神，提升進攻威脅力。」

洛夫頓職業生涯足跡遍佈美國、德國、科威特、黎巴嫩、利比亞、菲律賓與中國大陸。2019-20年效力德國Rostock Seawolves，場均轟下27.7分，展現頂尖得分火力。2023加盟菲律賓PBA Meralco Bolts，更在對上 NorthPort的比賽中砍下生涯新高54分，並於東亞超級聯賽（EASL）4場比賽繳出場30.5分。近年則在黎巴嫩持續發揮影響力，曾有單場30分、13助攻的高效表現，展現不僅能單打得分，也能帶動全隊進攻的個人特長，更隨球隊Al Riyadi奪下2024 BCL Asia冠軍，累積完整的國際賽場資歷。

隨著洛夫頓加盟，新賽季戰神洋將陣容正式底定，林祐廷表示：「期待洛夫頓的加入能解決過去比賽中進攻突然停滯的問題，關鍵時刻能跳出來幫助團隊找回節奏。」未來也將與威力斯、基德以及齊曼加攜手，全面升級戰神攻防兩端戰力，為團隊爭取佳績。

籃球

延伸閱讀

歐錦賽／希臘豪門教頭開嗆「世界冠軍不純」 雷霆後衛回應：來比看看

中俄印領袖上合峰會同框 營造團結向美釋強力訊號

通話即時翻譯漸普及 Google高層：致力實現支援繁體中文

亞洲青年管弦樂團年度巡演 台學子占比破3成居冠

相關新聞

TPBL／戰神簽下美籍後衛洛夫頓 爆炸得分身手將成各隊威脅

TPBL台北台新戰神隊今天宣布簽下美國籍後衛洛夫頓（Zach Lofton），現年32歲、身高193公分的洛夫頓，於20...

TPBL／台德混血新秀不放棄職籃夢 梁瀚從攻城獅練習生出發

新竹御嵿攻城獅隊今天宣布來自台藝大的台、德新秀梁瀚正式加盟，成為攻城獅隊內練習生。梁瀚身高190公分體重90公斤，主要位...

PLG／領航猿滋賀湖泊二番戰 橘衫軍遭轟17記三分吞敗

桃園領航猿日前飛往日本踢館與B聯盟一級隊伍滋賀湖泊進行二番戰，前場比賽以4分差險勝的他們，本次卻慘遭對手外線砲轟，終場以77比93不敵地主隊，與滋賀湖泊的交流賽取得1勝1負的戰績。 兩隊前一次交

籃球／赴關島參與訓練營 林書緯跨世代交流

職籃選手林書緯於上周末受邀參加在關島舉行的 「傳奇與未來籃球訓練營」，不僅將冠軍經驗帶進課堂，更用自身故事啟發超過160...

TPBL／歐洲盃冠軍戰將加盟 戰神新外援有NBA資歷

台新育樂今天宣布擁有NBA資歷的前鋒基德（Stanton Kidd）加盟台北台新戰神，期待擁有亞洲聯賽及歐洲盃冠軍經驗的...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。