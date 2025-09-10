TPBL／台德混血新秀不放棄職籃夢 梁瀚從攻城獅練習生出發
新竹御嵿攻城獅隊今天宣布來自台藝大的台、德新秀梁瀚正式加盟，成為攻城獅隊內練習生。梁瀚身高190公分體重90公斤，主要位置為前鋒，新賽季將披上25號戰袍。
梁瀚是德混血球員，台灣出生的他最初接觸的運動是柔道，返台才開始專注於籃球，並在台藝大展開UBA生涯。梁瀚在TPBL新人選秀會落選後，持續尋求測試機會，談到當時的心情，他說：「當時其實非常沮喪，但馬上調整心情後，我告訴自己不要放棄任何測試機會，非常感謝攻城獅球團讓我以練習生身份加盟。」
攻城獅總經理張樹人總表示，梁瀚是一位非常努力的球員，在經過幾次測試後，球團認為他的語言能力有助於本土球員與洋將的磨合，決定讓他以練習生身份加入攻城獅，期待他有機會幫助團隊化學效應正向發展。
梁瀚已於上周加入團隊訓練，他表示會保持正向學習的心態，不會把自己當成練習生，「我反而要比其他球員更努力提升自己，希望能爭取到上場機會並展現我的特色！」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言