PLG／領航猿滋賀湖泊二番戰 橘衫軍遭轟17記三分吞敗

桃園領航猿日前飛往日本踢館與B聯盟一級隊伍滋賀湖泊進行二番戰，前場比賽以4分差險勝的他們，本次卻慘遭對手外線砲轟，終場以77比93不敵地主隊，與滋賀湖泊的交流賽取得1勝1負的戰績。

兩隊前一次交手是在上個月底於南山高中體育館舉行，當時以全本土陣容出戰的領航猿，靠著李家慷6記三分的出色發揮與「一哥」盧峻翔得分上雙的挹注下，幫助球隊以75：71小勝作客的滋賀湖泊隊。

然而，移師滋賀主場作戰的領航猿，表現卻「判若兩人」，上半場打完他們便陷入37：52的雙位數落後。到了第三與第四節也無法將比分差縮小，終場以16分差吞敗。而此役輸球的最大關鍵在於外圍防守出現漏洞，讓對手投進17記三分彈。

本場比賽中，領航猿的盧峻翔拿下14分，外援葛拉漢也有10分、2籃板進帳，「小白」白曜誠則攻下9分、6籃板。上場比賽攻下全隊最高分的李家慷，本場比賽有8分，其中兩分球、罰球命中率皆為100%，不過他在上半場扭傷腳踝，易籃後便未出賽。

在PLG新賽季開幕以前，領航猿將持續修整備戰，為接下來10月初的東亞超級籃球聯賽作準備。