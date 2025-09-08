快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

PLG／領航猿滋賀湖泊二番戰 橘衫軍遭轟17記三分吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
領航猿一哥盧峻翔（右）。 取自領航猿官方臉書
領航猿一哥盧峻翔（右）。 取自領航猿官方臉書

桃園領航猿日前飛往日本踢館與B聯盟一級隊伍滋賀湖泊進行二番戰，前場比賽以4分差險勝的他們，本次卻慘遭對手外線砲轟，終場以77比93不敵地主隊，與滋賀湖泊的交流賽取得1勝1負的戰績。

兩隊前一次交手是在上個月底於南山高中體育館舉行，當時以全本土陣容出戰的領航猿，靠著李家慷6記三分的出色發揮與「一哥」盧峻翔得分上雙的挹注下，幫助球隊以75：71小勝作客的滋賀湖泊隊。

然而，移師滋賀主場作戰的領航猿，表現卻「判若兩人」，上半場打完他們便陷入37：52的雙位數落後。到了第三與第四節也無法將比分差縮小，終場以16分差吞敗。而此役輸球的最大關鍵在於外圍防守出現漏洞，讓對手投進17記三分彈。

本場比賽中，領航猿的盧峻翔拿下14分，外援葛拉漢也有10分、2籃板進帳，「小白」白曜誠則攻下9分、6籃板。上場比賽攻下全隊最高分的李家慷，本場比賽有8分，其中兩分球、罰球命中率皆為100%，不過他在上半場扭傷腳踝，易籃後便未出賽。

在PLG新賽季開幕以前，領航猿將持續修整備戰，為接下來10月初的東亞超級籃球聯賽作準備。

籃球 領航猿

相關新聞

PLG／領航猿滋賀湖泊二番戰 橘衫軍遭轟17記三分吞敗

桃園領航猿日前飛往日本踢館與B聯盟一級隊伍滋賀湖泊進行二番戰，前場比賽以4分差險勝的他們，本次卻慘遭對手外線砲轟，終場以77比93不敵地主隊，與滋賀湖泊的交流賽取得1勝1負的戰績。 兩隊前一次交

籃球／赴關島參與訓練營 林書緯跨世代交流

職籃選手林書緯於上周末受邀參加在關島舉行的 「傳奇與未來籃球訓練營」，不僅將冠軍經驗帶進課堂，更用自身故事啟發超過160...

TPBL／歐洲盃冠軍戰將加盟 戰神新外援有NBA資歷

台新育樂今天宣布擁有NBA資歷的前鋒基德（Stanton Kidd）加盟台北台新戰神，期待擁有亞洲聯賽及歐洲盃冠軍經驗的...

U16亞青男籃／三分球「絕殺」巴林！中華隊逆轉奪第7名

暌違10年重返U16亞青男籃8強的中華隊，今天排名賽最終戰雖一度浪費最多14分領先，但第四節末打出逆轉秀，王以勒更投進「...

TPBL／林書豪官宣引退 高錦瑋送上暖心祝福：跟他競爭很榮幸

據《自由體育》報導，台啤永豐雲豹籃球隊6日舉行「2025台日友好城市交流賽」，首度邀請日本B聯盟二級勁旅熊本Volters來台切磋，賽前雲豹一哥高錦瑋受訪時被問到有關林書豪退役的消息，他表示：「能跟這

TPBL／林信寬下半場找回手感 雲豹交流賽逆轉熊本Volters

由桃園台啤永豐雲豹舉辦的2025台日城市交流賽今天在楊梅體育園區舉行，由雲豹迎戰日本B2聯盟熊本Volters，儘管上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。