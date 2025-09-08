籃球／赴關島參與訓練營 林書緯跨世代交流

職籃選手林書緯於上周末受邀參加在關島舉行的 「傳奇與未來籃球訓練營」，不僅將冠軍經驗帶進課堂，更用自身故事啟發超過160名青少年學員。

這項活動由密克羅尼西亞體育基金會（Micronesian Sports Foundation）與 Guam Elite Basketball 主辦，並結合STEM in Sports 計畫，強調籃球與教育的跨界結合。

林書緯分享，他希望孩子們在學習籃球時，能以輕鬆快樂的心態出發：「最重要的是在籃球中找到樂趣。只有在享受過程中，才能真正吸收學習。籃球是一項團隊運動，需要透過溝通與理解，才能與隊友、教練建立良好互動，產生化學效應。」

林書緯也特別提醒學員，挫折是成長中必然的一部分，「永遠不放棄是一件很重要的事。你會遇到失敗，甚至輸給自己，因為總有人比你更優秀。但只要持續前進、相信過程，對自己有信心，就能一步步克服難關。」

除了技術傳授，林書緯談到籃球和教育相輔相成：「從籃球中學到的心態調整，可以幫助孩子在課業上更專注、更進步。」在 STEM in Sports 課程裡，他與孩子們一同探索籃球如何與物理、數學相連結，讓知識在場上活起來。

首次造訪關島，林書緯笑著表示，這是一趟收穫豐富的體驗，「能和不同年齡層的孩子互動，還能與不同世代的球員交流，真的很開心。我也參觀了當地景點，每個地方都富含歷史意義，海也美得令人難忘。希望大家未來有機會，都能來關島走走。」