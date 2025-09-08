TPBL／歐洲盃冠軍戰將加盟 戰神新外援有NBA資歷

台新育樂今天宣布擁有NBA資歷的前鋒基德（Stanton Kidd）加盟台北台新戰神，期待擁有亞洲聯賽及歐洲盃冠軍經驗的新外援提升戰力。

現年33歲、身高202公分的基德，曾於2018年效力土耳其達魯沙法卡（Darussafaka）期間奪下歐洲盃（EuroCup）冠軍，並於2019年登上NBA猶他爵士例行賽舞台，具備豐富的賽場歷練；近三個賽季他在日本B.LEAGUE征戰，先後加入秋田北部喜悅、信州勇士與仙台89人，三賽季場均拿下17.1分，三分球命中率3成18，展現穩定進攻火力。

基德職業生涯始於2015年比利時林堡聯隊，而後足跡遍及德國、土耳其、美國、澳洲、以色列、俄羅斯與日本；2018年效力土耳其達魯沙法卡期間，曾單場攻下24分，全場9投9中，包含4記三分球的百分百命中率，率隊大勝對手，該賽季參加歐洲盃籃球賽，總計繳出場均8.4分、三分命中率46.3%，以及7.6助攻、2.2抄截、1.1阻攻的全能演出，最終拿下該季冠軍。

2019年基德代表NBA爵士隊出戰夏季聯賽拿下場均10.8分，隨後登上NBA例行賽舞台。近年轉戰日本職籃，上賽季加盟仙台89人貢獻場均16.2分、6籃板，2022-23賽季還有單場31分的好表現。

台新育樂總經理林祐廷認為，基德穩定的進攻能力，加上不同聯盟累積的豐富歷練，能於場上展現成熟的臨場判斷力，日本B.LEAGUE的經驗也幫助他熟悉亞洲籃球的比賽節奏與風格，「相信他能更快融入團隊，提升整體戰力。」

來台迎接新賽季，基德期許自己能保持健康，「為團隊勝利全力以赴，拚戰冠軍。」首次來到台灣的他對新生活充滿期待，「希望能融入台灣生活，體驗文化、美食，把比賽的熱血分享給戰友。」