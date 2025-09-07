快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

U16亞青男籃／三分球「絕殺」巴林！中華隊逆轉奪第7名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊王以勒投進三分球，助中華隊絕殺巴林隊。圖／取自FIBA官網
中華隊王以勒投進三分球，助中華隊絕殺巴林隊。圖／取自FIBA官網

暌違10年重返U16亞青男籃8強的中華隊，今天排名賽最終戰雖一度浪費最多14分領先，但第四節末打出逆轉秀，王以勒更投進「絕殺」三分球，助隊以105：103逆轉巴林隊，留下本屆賽事第7名。

中華隊靠8強附加賽擊敗黎巴嫩隊重返8強，但接續晉級4強關鍵戰不敵日本隊，昨天排名賽首戰5分差敗給南韓隊，今天只能和巴林爭第7名。

首節中華隊慢熱下陷入4：15落後，不過找回進攻節奏下首節反以27：23超前，半場打完也握有56：47優勢，第三節在王以勒進球後更將領先拉開到66：52，但巴林在兩大長人索莫托（Somto Patrick Onoduenyi）和哈森（Hassan Oshobuge Abdulkadir）強打禁區下，三節打完將比數81：81追平。

第四節巴林靠中華隊外線熄火取得97：90領先，中華隊最後2分14秒靠陳冠緁抄球後製造巴林違反運動精神犯規吹起反攻號角，打出一波9：2的逆轉攻勢，但100：99的領先沒能維持，索莫托連罰帶投連拿4分，巴林取得103：100優勢。

中華隊讀秒階段先靠周昱陳中距離進球追到1分差，再靠巴林失誤取得最後2.1秒的球權；中華隊暫停後最後一擊交到外線的王以勒手中，他右角45度出手的外線空心破網，時間也剛好走完，讓中華隊演出戲劇性絕殺逆轉秀，以105：103氣走巴林。

王以勒三分球9投4中攻下全隊最高18分，蕭承哲17分，周昱陳15分、6籃板、6助攻；巴林兩位長人索莫托和哈森各攻下25分，兩人也都抓下兩位數籃板，但第7名被中華隊帶走。

籃球

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊迎戰巴拿馬 「綠島潛水艇」陳世展扛先發

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

拔河／延續世運會佳績 中華隊世界室外錦標賽再奪5金

U18世界盃／美國兩任投手賞無安打比賽 中華隊0:4遭完封吞首敗

相關新聞

TPBL／林信寬下半場找回手感 雲豹交流賽逆轉熊本Volters

由桃園台啤永豐雲豹舉辦的2025台日城市交流賽今天在楊梅體育園區舉行，由雲豹迎戰日本B2聯盟熊本Volters，儘管上半...

U16亞青男籃／三分球「絕殺」巴林！中華隊逆轉奪第7名

暌違10年重返U16亞青男籃8強的中華隊，今天排名賽最終戰雖一度浪費最多14分領先，但第四節末打出逆轉秀，王以勒更投進「...

TPBL／林書豪官宣引退 高錦瑋送上暖心祝福：跟他競爭很榮幸

據《自由體育》報導，台啤永豐雲豹籃球隊6日舉行「2025台日友好城市交流賽」，首度邀請日本B聯盟二級勁旅熊本Volters來台切磋，賽前雲豹一哥高錦瑋受訪時被問到有關林書豪退役的消息，他表示：「能跟這

U16亞洲盃男籃／ 中華隊差點逆轉韓國 只能與巴林爭第7名

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華隊今天在5至8名的排名賽與韓國正面交鋒，雖一度克服25分落後追到只差3分，可惜未能如...

TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年...

TPBL／雙洋將狂飆49分 夢想家擊敗B聯盟秋田送簡浩執教首勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天於秋田CNA競技館與日本B聯盟秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。