U16亞青男籃／三分球「絕殺」巴林！中華隊逆轉奪第7名

暌違10年重返U16亞青男籃8強的中華隊，今天排名賽最終戰雖一度浪費最多14分領先，但第四節末打出逆轉秀，王以勒更投進「絕殺」三分球，助隊以105：103逆轉巴林隊，留下本屆賽事第7名。

中華隊靠8強附加賽擊敗黎巴嫩隊重返8強，但接續晉級4強關鍵戰不敵日本隊，昨天排名賽首戰5分差敗給南韓隊，今天只能和巴林爭第7名。

首節中華隊慢熱下陷入4：15落後，不過找回進攻節奏下首節反以27：23超前，半場打完也握有56：47優勢，第三節在王以勒進球後更將領先拉開到66：52，但巴林在兩大長人索莫托（Somto Patrick Onoduenyi）和哈森（Hassan Oshobuge Abdulkadir）強打禁區下，三節打完將比數81：81追平。

第四節巴林靠中華隊外線熄火取得97：90領先，中華隊最後2分14秒靠陳冠緁抄球後製造巴林違反運動精神犯規吹起反攻號角，打出一波9：2的逆轉攻勢，但100：99的領先沒能維持，索莫托連罰帶投連拿4分，巴林取得103：100優勢。

中華隊讀秒階段先靠周昱陳中距離進球追到1分差，再靠巴林失誤取得最後2.1秒的球權；中華隊暫停後最後一擊交到外線的王以勒手中，他右角45度出手的外線空心破網，時間也剛好走完，讓中華隊演出戲劇性絕殺逆轉秀，以105：103氣走巴林。

王以勒三分球9投4中攻下全隊最高18分，蕭承哲17分，周昱陳15分、6籃板、6助攻；巴林兩位長人索莫托和哈森各攻下25分，兩人也都抓下兩位數籃板，但第7名被中華隊帶走。