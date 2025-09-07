TPBL／林書豪官宣引退 高錦瑋送上暖心祝福：跟他競爭很榮幸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供

據《自由體育》報導，台啤永豐雲豹籃球隊6日舉行「2025台日友好城市交流賽」，首度邀請日本B聯盟二級勁旅熊本Volters來台切磋，賽前雲豹一哥高錦瑋受訪時被問到有關林書豪退役的消息，他表示：「能跟這麼棒的選手競爭很榮幸。」並大方送上祝福。

先前效力新北國王的當家球星林書豪8月31日在個人Instagram上宣布退休，正式告別長達15年的職業籃球生涯，他在聲明中坦承，儘管早就預料到這一天的到來，但真正做出決定時仍是「此生最困難的抉擇」。

作為當代華裔籃球員的代表人物，林書豪以將近10年的NBA資歷向外界證明「黃種人也可以站穩世界籃球最高殿堂」。在2023年他來台參加 P. LEAGUE+職業聯賽，更是以其豐富的經驗與資歷深刻影響國內的年輕球員。

對於林書豪無預警宣布高掛球鞋，高錦瑋表示有點訝異，「我以為他還會再打一年，畢竟他的狀態都還很不錯，但我相信他也有自己的規劃，祝福他未來能一切順利。」此外，他也回顧過往與「豪神」在場上對決的時光，「我們上了場就是互相競爭，能夠與這麽棒的選手競爭，我非常享受每個當下。」

而雲豹在本場交流賽以69：58逆轉熊本隊，「小高」高錦瑋攻下本土最高15分，另有4籃板、4助攻的表現。

