快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

TPBL／林信寬下半場找回手感 雲豹交流賽逆轉熊本Volters

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹在台日交流賽擊敗來訪的熊本Volters。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
雲豹在台日交流賽擊敗來訪的熊本Volters。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

由桃園台啤永豐雲豹舉辦的2025台日城市交流賽今天在楊梅體育園區舉行，由雲豹迎戰日本B2聯盟熊本Volters，儘管上半場雲豹外線手感不佳一度落後，但下半場包括林信寬、克羅馬等人手感逐漸甦醒，最終雲豹就以69：58勝出。

過去兩年都前往熊本進行交流賽的雲豹，在經過半年的邀請後，今年將熊本Volters邀請到台出賽，且包括熊本縣吉祥物熊本熊也來台，甚至有不少熊本Volters球迷自費來台為球隊加油打氣。

而今天上半場雲豹在進攻端手感不如預期，三分球命中率不及1成5，不過高錦瑋仍是獨立撐起球隊，上半場個人就拿下11分，但雲豹仍是以31：37落後。

下半場開打後，雲豹逐漸找到進攻狀態，先是林信寬快攻上籃得分，隨後雙洋將克羅馬與迪雅洛連得7分，加上林信寬的三分球命中，幫助雲豹在該節剩下7分鐘時反超前比數，隨後林信寬又在高錦瑋助攻下投進三分球，在克羅馬和林信寬的輪番開砲下，雲豹單節也拉出26：12的攻勢，以57：49領先熊本Volters。

第四節初雲豹洋將米勒也加入搶分行列，在三分球命中後雙方也來到14分差距，不過熊本Volters隨後又將差距縮小到個位數，但兩隊在第四節中段起都出現命中率持續下滑的狀況，導致熊本Volters也未能再將差距縮小，最終雲豹就以69：58擊敗熊本Volters，拿下這次城市交流賽勝利。

籃球 雲豹 林信寬 高錦瑋

延伸閱讀

TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

TPBL／林彥廷與國王完成簽約 對決好友高錦瑋要「狠狠的弄」 

TPBL／雲豹、Volters台日友好城市交流賽6日登場 林信寬喊話搶勝

籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

相關新聞

TPBL／林信寬下半場找回手感 雲豹交流賽逆轉熊本Volters

由桃園台啤永豐雲豹舉辦的2025台日城市交流賽今天在楊梅體育園區舉行，由雲豹迎戰日本B2聯盟熊本Volters，儘管上半...

U16亞洲盃男籃／ 中華隊差點逆轉韓國 只能與巴林爭第7名

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華隊今天在5至8名的排名賽與韓國正面交鋒，雖一度克服25分落後追到只差3分，可惜未能如...

TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年...

TPBL／雙洋將狂飆49分 夢想家擊敗B聯盟秋田送簡浩執教首勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天於秋田CNA競技館與日本B聯盟秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季...

U16亞洲盃男籃／日本越圭司、白谷柱誠狂飆47分 中華隊8強止步

在蒙古烏蘭巴托舉行的U16亞青男籃錦標賽，中華隊今天在8強賽遭遇強敵日本，儘管張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板，但日本...

TPBL／林彥廷與國王完成簽約 對決好友高錦瑋要「狠狠的弄」 

TPBL新北國王隊今天上午宣布簽下後衛林彥廷，下午林彥廷與自花蓮北上的家人一同現身新莊體育館，完成簽約，正式加盟國王，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。