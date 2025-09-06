TPBL／林信寬下半場找回手感 雲豹交流賽逆轉熊本Volters

由桃園台啤永豐雲豹舉辦的2025台日城市交流賽今天在楊梅體育園區舉行，由雲豹迎戰日本B2聯盟熊本Volters，儘管上半場雲豹外線手感不佳一度落後，但下半場包括林信寬、克羅馬等人手感逐漸甦醒，最終雲豹就以69：58勝出。

過去兩年都前往熊本進行交流賽的雲豹，在經過半年的邀請後，今年將熊本Volters邀請到台出賽，且包括熊本縣吉祥物熊本熊也來台，甚至有不少熊本Volters球迷自費來台為球隊加油打氣。

而今天上半場雲豹在進攻端手感不如預期，三分球命中率不及1成5，不過高錦瑋仍是獨立撐起球隊，上半場個人就拿下11分，但雲豹仍是以31：37落後。

下半場開打後，雲豹逐漸找到進攻狀態，先是林信寬快攻上籃得分，隨後雙洋將克羅馬與迪雅洛連得7分，加上林信寬的三分球命中，幫助雲豹在該節剩下7分鐘時反超前比數，隨後林信寬又在高錦瑋助攻下投進三分球，在克羅馬和林信寬的輪番開砲下，雲豹單節也拉出26：12的攻勢，以57：49領先熊本Volters。

第四節初雲豹洋將米勒也加入搶分行列，在三分球命中後雙方也來到14分差距，不過熊本Volters隨後又將差距縮小到個位數，但兩隊在第四節中段起都出現命中率持續下滑的狀況，導致熊本Volters也未能再將差距縮小，最終雲豹就以69：58擊敗熊本Volters，拿下這次城市交流賽勝利。