TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年雲豹都是前往熊本進行交流賽，今年花了半年時間溝通才把熊本Volters請來台，且還有球迷自費來台觀賽，這種球迷對於球隊的認同感是他們一直想要努力的地方。

雲豹過去兩年都前往熊本進行城市交流賽，今年則是首度把熊本Volters邀請到台灣出賽，包括熊本縣吉祥物熊本熊也一同來台，甚至有球迷自費隨隊來台觀賽。

雲豹執行長張建偉賽前受訪時就表示，過往兩年雲豹去熊本兩次，深刻感受到地方文化對於籃球城市認同感，這點感受非常深，過去兩年也從熊本身上學到非常非常多值得學習的地方，「這次協商了半年，把他們從他們深愛的熊本拉來我們想要展現我們魅力的桃園市，想讓桃園和台灣球迷看到，他們連球迷啦啦隊都自費過來，對於城市認同非常重要，這是我們想要學習也想要讓所有球迷知道，為什麼我們想要努力的地方。」