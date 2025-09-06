快訊

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年雲豹都是前往熊本進行交流賽，今年花了半年時間溝通才把熊本Volters請來台，且還有球迷自費來台觀賽，這種球迷對於球隊的認同感是他們一直想要努力的地方。

雲豹過去兩年都前往熊本進行城市交流賽，今年則是首度把熊本Volters邀請到台灣出賽，包括熊本縣吉祥物熊本熊也一同來台，甚至有球迷自費隨隊來台觀賽。

雲豹執行長張建偉賽前受訪時就表示，過往兩年雲豹去熊本兩次，深刻感受到地方文化對於籃球城市認同感，這點感受非常深，過去兩年也從熊本身上學到非常非常多值得學習的地方，「這次協商了半年，把他們從他們深愛的熊本拉來我們想要展現我們魅力的桃園市，想讓桃園和台灣球迷看到，他們連球迷啦啦隊都自費過來，對於城市認同非常重要，這是我們想要學習也想要讓所有球迷知道，為什麼我們想要努力的地方。」

談到今年雲豹休賽季的補強，張建偉也說：「今年對症下藥做很多位置上的補足，包含洋將在很快時間內，8月底前洋將就補齊補滿，今年針對很多速度上的調整，搭配重點培養人物，補進曹薰襄、大物新人徐宏偉，三位新洋將和克羅馬，搭配上本土中流砥柱，今年我們非常有信心，目標重返榮耀、冠亞軍賽，季後賽是一定要做到的。」

熊本熊這次也隨熊本Volters隊來台。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
熊本熊這次也隨熊本Volters隊來台。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

籃球 雲豹 台啤 曹薰襄

延伸閱讀

TPVL／許美中決心復出拚職排 全因被學生熱情感染

TPBL／雲豹、Volters台日友好城市交流賽6日登場 林信寬喊話搶勝

籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

相關新聞

U16亞洲盃男籃／ 中華隊差點逆轉韓國 只能與巴林爭第7名

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華隊今天在5至8名的排名賽與韓國正面交鋒，雖一度克服25分落後追到只差3分，可惜未能如...

TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年...

TPBL／雙洋將狂飆49分 夢想家擊敗B聯盟秋田送簡浩執教首勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天於秋田CNA競技館與日本B聯盟秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季...

U16亞洲盃男籃／日本越圭司、白谷柱誠狂飆47分 中華隊8強止步

在蒙古烏蘭巴托舉行的U16亞青男籃錦標賽，中華隊今天在8強賽遭遇強敵日本，儘管張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板，但日本...

TPBL／林彥廷與國王完成簽約 對決好友高錦瑋要「狠狠的弄」 

TPBL新北國王隊今天上午宣布簽下後衛林彥廷，下午林彥廷與自花蓮北上的家人一同現身新莊體育館，完成簽約，正式加盟國王，開...

TPBL／韓援席捲攻城獅 鄭熙靜、李藝斌加盟慕獅女孩

新竹御嵿攻城獅球團今天正式公布新賽季「Muse Girls慕獅女孩」新進成員，陣容迎來四位實力與人氣兼具的成員加盟，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。