聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／半年溝通把熊本Volters邀來台 雲豹放眼新賽季重返榮耀
桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園楊梅體育園區與日本B2聯盟熊本Volters隊進行交流賽，賽前雲豹執行長張建偉表示，過去兩年雲豹都是前往熊本進行交流賽，今年花了半年時間溝通才把熊本Volters請來台，且還有球迷自費來台觀賽，這種球迷對於球隊的認同感是他們一直想要努力的地方。
雲豹過去兩年都前往熊本進行城市交流賽，今年則是首度把熊本Volters邀請到台灣出賽，包括熊本縣吉祥物熊本熊也一同來台，甚至有球迷自費隨隊來台觀賽。
雲豹執行長張建偉賽前受訪時就表示，過往兩年雲豹去熊本兩次，深刻感受到地方文化對於籃球城市認同感，這點感受非常深，過去兩年也從熊本身上學到非常非常多值得學習的地方，「這次協商了半年，把他們從他們深愛的熊本拉來我們想要展現我們魅力的桃園市，想讓桃園和台灣球迷看到，他們連球迷啦啦隊都自費過來，對於城市認同非常重要，這是我們想要學習也想要讓所有球迷知道，為什麼我們想要努力的地方。」
談到今年雲豹休賽季的補強，張建偉也說：「今年對症下藥做很多位置上的補足，包含洋將在很快時間內，8月底前洋將就補齊補滿，今年針對很多速度上的調整，搭配重點培養人物，補進曹薰襄、大物新人徐宏偉，三位新洋將和克羅馬，搭配上本土中流砥柱，今年我們非常有信心，目標重返榮耀、冠亞軍賽，季後賽是一定要做到的。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言