U16亞洲盃男籃／ 中華隊差點逆轉韓國 只能與巴林爭第7名

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華隊今天在5至8名的排名賽與韓國正面交鋒，雖一度克服25分落後追到只差3分，可惜未能如願扭轉戰局，最終以74比79吞敗，明天與巴林爭第7名。

本屆U16亞洲盃台灣男籃在隊長王以勒領軍下，搭配前鋒張承曄穩定發揮，繼2015年後再度勇闖8強，可惜昨役不敵日本，與4強門票擦肩而過，同時錯失前進U17世界盃的機會，今天台灣男籃在5至8名排名賽對決韓國。

根據國際籃球總會（FIBA）官網顯示，台灣男籃過去在U16亞洲盃3度交手韓國全吞敗仗，尤其是2015年冠軍戰不敵，讓台灣男籃無緣隊史首座冠軍，如今雙方暌違10年再度過招，無奈台灣男籃仍未能如願取得U16亞洲盃對戰首勝。

中華隊開局頻頻發生失誤，而且擋不住韓國猛烈攻勢，加上投籃命中率低迷，甚至超過3分鐘沒有分數進帳，導致陷入雙位數落後，第2節狀況依舊沒有改善，中華隊帶著超過20分落後進入中場休息。

易籃後，中華隊吹起反攻號角，靠著呂書瑋、陳冠緁及陳泓宇接連飆進外線，搭配張承曄、王以勒也加入搶分行列，並在防守端限制韓國隊進攻、單節僅讓對手拿到8分，讓分差一口氣回到個位數。

中華隊在終場前37秒靠著張承曄籃下強打得手，助中華隊追到僅差3分，可惜王以勒無法投進追平三分彈，搶下進攻籃板的陳冠緁又發生致命傳球失誤，終場中華隊以5分之差落敗，本屆亞洲盃只能與巴林爭第7名。