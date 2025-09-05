U16亞洲盃男籃賽／台灣不敵日本 無緣躋身4強

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，台灣隊今天雖然靠著張承曄攻下27分、8籃板，不過終場仍以72比83不敵日本隊，無緣挺進4強，接下來只能拚5至8名排名賽。

台灣隊過去曾在2015年的U16亞洲盃男籃賽締造隊史最佳亞軍，本屆暌違10年再度勇闖8強後，今天與日本隊正面交鋒，除了期盼鎖定4強席次外，還希望一舉取得前進U17世界盃的參賽門票，而雙方前次對戰正是2015年，當年台灣隊在林庭謙、唐維傑領軍下，兩度擊敗日本隊。

這場暌違10年上演的台日對戰，台灣隊在首節靠著張承曄、陳泓宇輪番砍分，搭配呂書瑋、王以勒飆進外線，緊咬戰局取得1分領先，然而第2節台灣隊命中率下降，導致分差遭到逆轉，甚至一度落後達雙位數，所幸在陳泓宇2次罰球皆命中下，讓台灣隊帶著7分落後進入中場休息。

易籃後，台灣隊依舊找不回準心，逐漸被對手擴大分差，就算決勝節張承曄、陳泓宇挺身而出力拚反撲，可惜擋不住日本後衛越圭司的優異發揮，讓台灣隊終場以11分之差吞敗，無緣前進4強，接下來將在5至8名的排名賽迎戰韓國。

此役台灣隊長王以勒火力遭到限制、僅拿到9分，身高195公分的前鋒張承曄跳出來，狂轟全隊最高27分，還外帶8籃板、2阻攻，另外陳泓宇投進3記三分彈、貢獻次高15分。