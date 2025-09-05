快訊

TPBL／雙洋將狂飆49分 夢想家擊敗B聯盟秋田送簡浩執教首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家在客場擊敗B聯盟秋田北部喜悅。圖／福爾摩沙夢想家提供
TPBL福爾摩沙夢想家今天於秋田CNA競技館與日本B聯盟秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季新進洋將扛起得分輸出任務，本土球員也都輪番上陣做出貢獻，最終以108：94拿下勝利。

比賽開局雖由秋田北部喜悅打出攻勢，但夢想家在新洋將恩尼斯與蔣淯安聯手連續得分的情況下追上比分，雖秋田單節砍進六記三分，但客隊夢想家在二年級生史承平砍進底線三分，恩尼斯緊接著拿下三分球小帳加一後取得首節領先，維持著攻守強度的夢想家，就在中場以55：48領先主隊。

進入下半場，地主隊秋田調整攻守策略，重整旗鼓打出追分氣勢一度將雙位數差距的比分追到4分差，然而夢想家逐漸克服全場壓迫防守，再次於第三節末將比分拉回11分領先。

第四節夢想家維持攻守強度，雖然節末被主隊打出追分攻勢但仍穩住陣腳，在第二年的日本交流賽以雙位數勝利收場。個人數據以投進5個三分的湯普金斯拿下28分、11籃板最佳，恩尼斯21分、10籃板，霍爾曼13分，蔣淯安13分、3助攻。

對於全新夢想家的首度公開賽事，簡浩說：「球隊防守策略執行非常成功，進攻端雖然受到壓迫有些東西沒有打出來，但團隊仍能發揮默契，知道彼此的打法跟需求，穩定的拿下比賽。」

至於自己的首次公開執教，簡浩說：「心情是緊張跟亢奮並進，但完整的教練團給了我很大的幫助，相信未來這個合作模式能越來越棒。」結束本次日本交流賽，夢想家將於返國後與首爾SK騎士進行閉門交流賽，並在9月20日於台中主場洲際迷你蛋舉辦簡浩的退役表演賽。

籃球

