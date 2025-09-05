快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

U16亞洲盃男籃／日本越圭司、白谷柱誠狂飆47分 中華隊8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板。圖／取自FIBA官網
中華隊張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板。圖／取自FIBA官網

在蒙古烏蘭巴托舉行的U16亞青男籃錦標賽，中華隊今天在8強賽遭遇強敵日本，儘管張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板，但日本隊在後衛越圭司全場狂飆31分，以及日前來台參加瓊斯盃的混血中鋒白谷柱誠全場進帳16分、14籃板領軍下，最終以83：72擊敗中華隊，晉級4強，並取得明年U17世界盃參賽權。

U16中華隊這次前往烏蘭巴托參賽表現搶眼，在分組賽以2勝1敗晉級到8強附加賽後，附加賽則是以7分差距擊敗強敵黎巴嫩，順利挺進到8強賽，且只要再贏球就能取得明年U17世界盃參賽門票。

不過今天碰上由多名混血球員組成的日本隊，中華隊卻遭遇嚴苛挑戰，首節開打後陳泓宇與張承曄就火力全開，成為中華隊能與日本隊拉鋸的關鍵，不過第二節中段日本隊逐漸加強防守壓迫，一度打出一波9：0的攻勢，中場休息時也以7分領先。

反觀中華隊攻勢斷電的狀況延續到了第三節，二、三兩節分別僅拿下14分與12分，讓日本在越圭司與白谷柱誠內外連線領軍下逐漸拉開到20分差距，儘管中華隊在第四節後段一度將差距縮小到個位數，但最終仍是以11分差敗下陣來，止步於8強。

籃球

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

定向越野／中華隊4精兵啟程清邁 備戰第5屆泰國錦標賽

U16亞青男籃／附加賽退黎巴嫩晉8強 中華隊明戰日本

相關新聞

TPBL／雙洋將狂飆49分 夢想家擊敗B聯盟秋田送簡浩執教首勝

TPBL福爾摩沙夢想家今天於秋田CNA競技館與日本B聯盟秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季...

U16亞洲盃男籃／日本越圭司、白谷柱誠狂飆47分 中華隊8強止步

在蒙古烏蘭巴托舉行的U16亞青男籃錦標賽，中華隊今天在8強賽遭遇強敵日本，儘管張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板，但日本...

TPBL／林彥廷與國王完成簽約 對決好友高錦瑋要「狠狠的弄」 

TPBL新北國王隊今天上午宣布簽下後衛林彥廷，下午林彥廷與自花蓮北上的家人一同現身新莊體育館，完成簽約，正式加盟國王，開...

TPBL／韓援席捲攻城獅 鄭熙靜、李藝斌加盟慕獅女孩

新竹御嵿攻城獅球團今天正式公布新賽季「Muse Girls慕獅女孩」新進成員，陣容迎來四位實力與人氣兼具的成員加盟，分別...

TPBL／林彥廷化身國王航空 毛加恩看好成下位明星球員

TPBL新北國王今天宣布正式簽下CBA旅外後衛林彥廷，昔日因彈跳與爆發力驚人而被譽為「能仁航空」、「政大航空」的他，將於...

登峰造極籃賽／高中組落幕 東泰首度封王、北一女二連霸

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組精采落幕，東泰高中險勝南湖高中，首度拿下高中男子組冠軍，北一女中險勝陽明高中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。