U16亞洲盃男籃／日本越圭司、白谷柱誠狂飆47分 中華隊8強止步

在蒙古烏蘭巴托舉行的U16亞青男籃錦標賽，中華隊今天在8強賽遭遇強敵日本，儘管張承曄本場比賽貢獻27分外帶8籃板，但日本隊在後衛越圭司全場狂飆31分，以及日前來台參加瓊斯盃的混血中鋒白谷柱誠全場進帳16分、14籃板領軍下，最終以83：72擊敗中華隊，晉級4強，並取得明年U17世界盃參賽權。

U16中華隊這次前往烏蘭巴托參賽表現搶眼，在分組賽以2勝1敗晉級到8強附加賽後，附加賽則是以7分差距擊敗強敵黎巴嫩，順利挺進到8強賽，且只要再贏球就能取得明年U17世界盃參賽門票。

不過今天碰上由多名混血球員組成的日本隊，中華隊卻遭遇嚴苛挑戰，首節開打後陳泓宇與張承曄就火力全開，成為中華隊能與日本隊拉鋸的關鍵，不過第二節中段日本隊逐漸加強防守壓迫，一度打出一波9：0的攻勢，中場休息時也以7分領先。

反觀中華隊攻勢斷電的狀況延續到了第三節，二、三兩節分別僅拿下14分與12分，讓日本在越圭司與白谷柱誠內外連線領軍下逐漸拉開到20分差距，儘管中華隊在第四節後段一度將差距縮小到個位數，但最終仍是以11分差敗下陣來，止步於8強。