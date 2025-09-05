快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／林彥廷化身國王航空 毛加恩看好成下位明星球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
CBA旅外後衛林彥廷加盟新北國王。圖／新北國王提供
CBA旅外後衛林彥廷加盟新北國王。圖／新北國王提供

TPBL新北國王今天宣布正式簽下CBA旅外後衛林彥廷，昔日因彈跳與爆發力驚人而被譽為「能仁航空」、「政大航空」的他，將於新賽季披上國王12號戰袍，首度登上台灣職籃舞台，挑戰成為新北的明日之星。

林彥廷身高185公分，畢業於能仁家商與政治大學，求學期間在HBL曾率領能仁家商奪下1座冠軍，並獲得MVP殊榮；進入大專賽場，在UBA幫助政大雄鷹完成三連霸，寫下大學籃壇輝煌紀錄。

林彥廷勁爆的體能也頻頻上演暴扣，因此贏得「航空」美名，在大學日漸成熟的球技及影響力獲得肯定，畢業後於2023年投入CBA中國男子籃球職業聯賽選秀，以首輪第3順位成為選秀探花，加盟北京紫禁勇士，並在CBA舞台磨練兩個賽季。

以彈跳和爆發力見長，身手全面，過去在攻守兩端都能展現價值。林彥廷在場上能夠以速度推動節奏，擅長突破切入與空中對抗，同時日漸穩定的外線投射與防守韌性，讓他成為後場位置上難得的全能型球員。

國王總經理毛加恩說：「球隊今年積極尋找具備潛力、能夠培養的新血，彥廷這名年輕球員，正是我們鎖定的人選。他具備突出的身體素質與爆發力，是一名全面的雙能衛，他的控球與處理球能力這幾年在CBA也不斷進步，最令我們欣賞的，是他在防守端的態度與要求，過去在CBA經常被派去防守小洋將，顯示他的韌性與抗壓性。相信他在國王有很大的發揮空間，有成為下一位明星球員的潛力。」

籃球 林彥廷

延伸閱讀

六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

三昧堂戲偶化身動物守護者 禁用獸夾宣導片驚艷亮相

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

TPBL／挑戰連三冠 國王簽進25歲新洋將

相關新聞

TPBL／林彥廷化身國王航空 毛加恩看好成下位明星球員

TPBL新北國王今天宣布正式簽下CBA旅外後衛林彥廷，昔日因彈跳與爆發力驚人而被譽為「能仁航空」、「政大航空」的他，將於...

登峰造極籃賽／高中組落幕 東泰首度封王、北一女二連霸

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組精采落幕，東泰高中險勝南湖高中，首度拿下高中男子組冠軍，北一女中險勝陽明高中，...

U16亞青男籃／附加賽退黎巴嫩晉8強 中華隊明戰日本

赴蒙古烏蘭巴托參加U16亞青賽的中華男籃隊，今天8強附加賽以97：90擊敗黎巴嫩隊，晉級最終8強，預計台灣時間明天晚上7...

登峰造極籃球賽／4強捉對廝殺 南湖高中與北一女中率先打進男、女冠軍賽

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行高中組4強賽，北一女中以77比55大勝深圳第二實中，率先打進高中女子組冠軍賽，張凱恩砍進全場最高的25分，南湖高中以89比76擊敗光復高中，闖進高中男子組冠

TPBL／雲豹、Volters台日友好城市交流賽6日登場 林信寬喊話搶勝

桃園台啤永豐雲豹將於6日下午五點，在桃園楊梅體育園區體育館3樓迎戰來自日本B2聯盟勁旅熊本Volters，展開「台日友好...

TPBL／喬迪換名齊曼加轉戰戰神 懷念台灣火鍋、牛肉麵

TPBL台北台新戰神隊今天宣布齊曼加（Jordy Tshimanga）加盟，身高211公分、來自加拿大，上賽季在PLG高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。