TPBL／林彥廷化身國王航空 毛加恩看好成下位明星球員

TPBL新北國王今天宣布正式簽下CBA旅外後衛林彥廷，昔日因彈跳與爆發力驚人而被譽為「能仁航空」、「政大航空」的他，將於新賽季披上國王12號戰袍，首度登上台灣職籃舞台，挑戰成為新北的明日之星。

林彥廷身高185公分，畢業於能仁家商與政治大學，求學期間在HBL曾率領能仁家商奪下1座冠軍，並獲得MVP殊榮；進入大專賽場，在UBA幫助政大雄鷹完成三連霸，寫下大學籃壇輝煌紀錄。

林彥廷勁爆的體能也頻頻上演暴扣，因此贏得「航空」美名，在大學日漸成熟的球技及影響力獲得肯定，畢業後於2023年投入CBA中國男子籃球職業聯賽選秀，以首輪第3順位成為選秀探花，加盟北京紫禁勇士，並在CBA舞台磨練兩個賽季。

以彈跳和爆發力見長，身手全面，過去在攻守兩端都能展現價值。林彥廷在場上能夠以速度推動節奏，擅長突破切入與空中對抗，同時日漸穩定的外線投射與防守韌性，讓他成為後場位置上難得的全能型球員。

國王總經理毛加恩說：「球隊今年積極尋找具備潛力、能夠培養的新血，彥廷這名年輕球員，正是我們鎖定的人選。他具備突出的身體素質與爆發力，是一名全面的雙能衛，他的控球與處理球能力這幾年在CBA也不斷進步，最令我們欣賞的，是他在防守端的態度與要求，過去在CBA經常被派去防守小洋將，顯示他的韌性與抗壓性。相信他在國王有很大的發揮空間，有成為下一位明星球員的潛力。」