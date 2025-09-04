U16亞青男籃／附加賽退黎巴嫩晉8強 中華隊明戰日本

赴蒙古烏蘭巴托參加U16亞青賽的中華男籃隊，今天8強附加賽以97：90擊敗黎巴嫩隊，晉級最終8強，預計台灣時間明天晚上7點對上日本隊，挑戰4強和明年U17世青賽門票。

兩年一屆的U16亞青賽今年共16隊與會，預賽分成4組，位於B組的中華隊雖敗給紐西蘭隊，但擊敗菲律賓隊和印尼隊，以分組第2晉級8強附加賽，今天和A組第三的黎巴嫩隊爭奪8強門票。

中華隊第一節就灌進29分，一路領先下差距曾到兩位數，首節打完也握有29：21優勢；第二節38：38領先時雖被黎巴嫩打出一波9：0攻勢縮小差距，靠蕭承哲外線破網的「4分打」帶動氣勢，半場打完仍握有53：47領先。

第三節中華隊在王以勒領軍下維持優勢，第四節呂書瑋再穩住球隊領先，最終中華隊就以97：90打下8強門票。

中華隊以王以勒19分最佳，陳泓宇和呂書瑋各拿17分，張承曄14分、7籃板，蕭承哲投進2記三分球在內的10分。中華隊明天將與日本隊爭4強門票，晉級4強也可獲得明年在土耳其舉行的U17世青賽資格。

中華隊U16亞青男籃最佳戰績是2015年的亞軍，並取得隔年在西班牙薩拉戈薩世青賽資格，當時主力林庭謙已是中華成人隊當家後衛，唐維傑、陳又瑋、張鎮衙等，現也在職業賽場努力。