登峰造極籃球賽／4強捉對廝殺 南湖高中與北一女中率先打進男、女冠軍賽

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行高中組4強賽，北一女中以77比55大勝深圳第二實中，率先打進高中女子組冠軍賽，張凱恩砍進全場最高的25分，南湖高中以89比76擊敗光復高中，闖進高中男子組冠軍賽。

張凱恩真的是「南湖三劍客」！張凱恩今日砍進全場最高的25分，周佑承21分8助攻，驚險闖進4強的南湖高中再以89比76擊敗光復高中，打進高中男子組冠軍賽。

從高一開始就被譽為「南湖三劍客」，但外界焦點都放在周佑承，以及近日搶盡版面的幸宇勝，不過張凱恩連兩天證明了他的確是「南湖三劍客」之一，昨天與張哲瑋同樣攻下全隊最高的19分，今天又砍進全隊最高的25分，讓光復全力圍堵周佑承同時，顧此失彼。

南湖總教練曾哲彥說：「他絕對不能算是奇兵，高一就是南湖三劍客，他的得分爆發力真的是很強！」

張凱恩說：「不會那麼在意，外界就一直在提周佑承與幸宇勝，他們的能力就在那，但我不會想輸，同隊也是要競爭。」

曾哲彥表示：「幸宇勝正進行第1次PNP療程，治療膝蓋，總共要3次，應該9月底可以歸隊。」

來自國中籃球名校花蓮自強國中，張凱恩國中畢業時並未像之前很多學長高錦瑋、林彥廷等選擇就讀能仁家商，反而成了第2位就讀南湖的自強校友，已經高三的張凱恩說：「現在還沒想那麼多，先把聯賽打好再說！」

只能爭奪季軍的光復，全場3分球14投1中，成為致命傷，籃板42比33的優勢也枉然，何鉦凱17分10助攻。

(高女組)苗栗高商 勝 普門中學 71比57

苗栗高商靠著第2節26比8的攻勢扭轉戰局，終場以71比57擊敗普門中學，在高女組5~8名次賽勝出，這是苗商本屆比賽首勝，將與南山高中、馬來西亞比賽的勝隊力爭第5名，普門則與敗隊爭奪第7名。

首節以11比19落後，不過苗商第2節找到進攻手感，反觀普門受到連日惡戰影響，體力明顯衰退，苗商2節打出26比8的攻勢，上半場打完，反以37比27領先，下半場普門雖不願放棄，但守不住苗商，沒能扭轉戰局。

苗商劉庭瑄21分，陳琳蕾莎17分。

普門昨日投進逆轉絕殺3分球的何玟恩，今日手感不佳，3分球投0中，僅得8分，7籃板4助攻，陳詩晴19分，另有10籃板3抄截，許彣禔18分9籃板4抄截。

(高男組)南山高中 勝 錦和高中83比73

無緣4強的南山高中，今天高二陳展維攻下生涯單場最高的34分，83比73力克錦和高中，將與日本前橋育英、能仁家商的勝隊爭奪第5名，錦和與敗隊力爭第7名。

南山在昨日預賽最後一場，靠著最後2.9秒，謝旻耕的幸運打板中距離準絕殺，78比77險勝松山高中，不過比較正負分後，還是無緣4強。

前幾天沒幫球隊太多忙的陳展維，今天刻意早起，在學校加練投籃，效果出奇意外地好，3分球17投10中，攻下34分，之前他在國中曾單場攻下31分，湊巧也是在台北體育館1樓。

哥哥是剛進入UBA強校政治大學就讀的陳均維，陳展維說：「沒有太多時間去看哥哥打球，但我已下了決定，不要跟哥哥同隊，我要跟他在場上交手！」

陳展維在明仁國中、南山時期都跟哥哥同隊過1年，但1年級時都沒有報到名，沒有在正式聯賽與哥哥一起上場，要同時在場上，可能要等到陳展維唸大學，但屆時可能就不是隊友，而是敵人！

雖然沒有跟哥哥一起在聯賽上場，哥哥一直都很照顧他，還會幫他出氣，陳展維深深感受到，「有哥哥真好！」

陳展維說：「國中時曾經因為對哥哥同梯的學長開玩笑開過頭，床被丟到外面，哥哥知道後，就把那個學長的床也丟到廁所，後來我的床只是沾到些沙子，拍一拍就可以睡，但那個學長的床卻有怪味道！」

錦和紀成恩25分8籃板。

(高女組)南山高中 勝 馬來西亞金鹿 68比57

被拒於4強之外的南山高中，今日逼使馬來西亞金鹿發生多達32次失誤，自身19次，南山終場68比57小勝，將與苗商爭奪第5名，輸球的金鹿則與普門中學爭奪第7名。

南山在預賽首戰以73比65擊敗深圳第二實中，打進4強機率頗濃，沒想到同組的陽明高中，前2戰贏球，卻在最後一戰62比64落敗，隨後將出賽的南山，目睹了被擠出4強外的一幕，今天只能參加5~8名次賽。

首節金鹿進攻順暢，以25比17領先，不過第2節起，南山防守開始奏效，連續兩節，南山讓金鹿分別拿下個位數的6分與7分，也開始掌握局面。

南山許恩翎12分，郭宥寧與申苡南同得11分。

金鹿馬欣恬12分，唯一得分兩位數。

(高男組)能仁家商 勝 日本前橋育英 81比69

1球之差，無緣4強的能仁家商，今日在5~8名次賽以81比69輕取日本前橋育英，將與南山高中爭奪第5名，日本前橋育英將與錦和高中力爭第7名。

能仁在預賽曾以76比74險勝南湖高中，不過南湖高中靠著張哲瑋最後3.9秒投進逆轉準絕殺3分球，以89比87氣走東泰高中，打進4強，能仁有點無奈地被擠出4強外。

能仁5~8名次賽遇上日本前橋育英，整體高度與成熟度都較突出，未遇太大抵抗。

蔡柏翰16分，能仁全隊最高，莊肇紘15分12籃板。

前橋育英富澤仁12分，西村航大與宇津木匠都得到10分。

(高女組)北一女中 勝 深圳第二實中 77比57

雖然總教練駱燕萍因學校上課趕不及開賽，不過大學姐林芍彤代班有模有樣，北一女中一路掌控戰局，終場以77比57輕取深圳第二實中，打進2025年興富發登峰造極青年籃球邀請賽冠軍賽，將與永平高中、陽明高中勝隊爭奪冠軍。

由於北一女已經開學，在學校上課到3點的駱燕萍，騎著摩托車趕到台北體育館，還是趕不及比賽開打，由近年都會找時間回母校幫忙的大學林芍彤代班。

還在美國就學的林芍彤說：「我希望把自己在美國學到的東西，帶回北一女，像是台灣常常只在場上溝通，場下幾乎沒有互動，在美國，場上與場下都會有很多互動。」

「有不少學妹也想去美國。」，林芍彤說：「我很樂意協助，至於自己，還暫時不會回到台灣，我還想打球，可能會看看歐洲與澳洲有沒有機會。」

北一女今天場上又發生驚恐一幕，彭家姐妹花的妹妹彭郁婷上排牙齒被對手中鋒頭部撞到，馬上血流如注，球衣也沾滿血跡，但沒想到前一天撞傷腰部的姐姐彭郁臻毫無憐憫之心，還來笑她會變醜！

彭郁婷笑著說：「我們不是感情不好，我們一向都會鬧著玩，她大概是看到我血止住了開始笑，才來虧我，其實我昨天也想笑她，只是看到她好像真的很痛，就不跟她開玩笑了！」

北一女陳姿宸14分最多，吳欣穎12分。

深圳第二實中陳子雲18分，肖瀟14分。

(高男組)南湖高中 勝 光復高中 89比76

張凱恩真的是「南湖三劍客」！張凱恩今日砍進全場最高的25分，周佑承21分8助攻，驚險闖進4強的南湖高中再以89比76擊敗光復高中，打進冠軍賽，將與松山高中、東泰高中的勝隊，力爭2025年興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中男子組冠軍。

從高一開始就被譽為「南湖三劍客」，但外界焦點都放在周佑承，以及近日搶盡版面的幸宇勝，不過張凱恩連兩天證明了他的確是「南湖三劍客」之一，昨天與張哲瑋同樣攻下全隊最高的19分，今天又砍進全隊最高的25分，讓光復全力圍堵周佑承同時，顧此失彼。

南湖總教練曾哲彥說：「他絕對不能算是奇兵，高一就是南湖三劍客，他的得分爆發力真的是很強！」

張凱恩說：「不會那麼在意，外界就一直在提周佑承與幸宇勝，他們的能力就在那，但我不會想輸，同隊也是要競爭。」

曾哲彥表示：「幸宇勝正進行第1次PNP療程，治療膝蓋，總共要3次，應該9月底可以歸隊。」

來自國中籃球名校花蓮自強國中，張凱恩國中畢業時並未像之前很多學長高錦瑋、林彥廷等選擇就讀能仁家商，反而成了第2位就讀南湖的自強校友，已經高三的張凱恩說：「現在還沒想那麼多，先把聯賽打好再說！」

只能爭奪季軍的光復，全場3分球14投1中，成為致命傷，籃板42比33的優勢也枉然，何鉦凱17分10助攻。