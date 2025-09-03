快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／留下冠軍班底 37歲桑尼續披國王戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊和桑尼續約。圖／國王隊提供
國王隊和桑尼續約。圖／國王隊提供

新北國王隊今天宣布，與37歲的「巴勒斯坦戰士」桑尼（Sani Sakakini）完成續約，雙方將繼續攜手征戰亞洲舞台，誓言在下個賽季持續衝擊東超賽事，挑戰冠軍。

桑尼在上賽季以亞洲外援身份加盟國王，初期專注於東亞超級聯賽（EASL），與亞洲各國強權正面對決；他在EASL賽場場均繳出17.5分、8.1籃板、2.1助攻的全面數據，不僅於2025年2月入選單月最佳陣容，更在賽季結束後獲選為年度最佳陣容，並幫助新北國王拿下EASL隊史最佳成績季軍，充分展現他在攻防兩端的重要價值。

具備強硬低位單打、籃板爭搶與禁區對抗能力，讓桑尼經常能在比賽膠著時刻 為球隊找到解方，隨著EASL賽事結束，國王也在洋將大限將桑尼納入TPBL元年禁衛軍最終洋將名單中，讓他能在TPBL以洋將身份登錄出賽，進一步提升球隊挑戰季後賽的禁區厚度，最終一起高捧金盃。

新賽季續披國王戰袍，桑尼說：「能夠繼續留在新北國王，我感到非常興奮，這座城市就像我第二個家，每次聽到球迷在場邊喊我的名字，我就覺得自己還能再更拼。上一季在EASL，我們一起面對亞洲最強的對手，那種刺激和壓力讓我更珍惜和隊友並肩作戰的時刻。續約對我來說，是我對球迷、對球隊的承諾，只要穿上國王球衣，就會用盡全力去守護勝利。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／夢想家連兩年赴日交流 新教頭簡浩下達贏球令

四大特色活動接力登場 秋遊新北商圈好熱鬧

PLG／錢韋成任洋基工程GM 10月記者會要帶給球迷驚喜

千輪煙火「埕彩千輪」今晚8時大稻埕登場 煙火秀施放480秒

相關新聞

TPBL／留下冠軍班底 37歲桑尼續披國王戰袍

新北國王隊今天宣布，與37歲的「巴勒斯坦戰士」桑尼（Sani Sakakini）完成續約，雙方將繼續攜手征戰亞洲舞台，誓...

TPBL／夢想家連兩年赴日交流 新教頭簡浩下達贏球令

繼去年首度前往日本，與B聯盟一級球隊仙台 89 ERS進行友誼交流後，今年夢想家隊再度踏上日本舞台，將在5日晚上6點於秋...

U16亞洲盃男籃／王以勒飆21分 中華勝印尼晉8強附加賽

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華小將今天在分組預賽最終戰，靠著王以勒攻下全隊最高的21分，終場以107比102驚險擊...

PLG／富邦勇士選喬納森補中鋒缺 領航猿戰力完整放棄選秀

PLG選秀會今天晚間落幕，在17名待選球員中僅有4人獲選，其中第二順位的台南台鋼獵鷹與第三順位的台北富邦勇士分別選入旅外...

登峰造極籃球賽／預賽最後一天高潮迭起 兩場比賽以逆轉3分球定勝負

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行預賽最後1天，決定明後兩天高中男女組4強，今天比賽高潮迭起，兩場比賽以逆轉3分球定勝負，張哲瑋最後3.9秒投進逆轉準絕殺3分球，南湖高中以89比87氣走東泰

PLG／準備好面對殘酷舞台 狀元葉惟捷盼同場對上林志傑

PLG選秀會在今天登場，最終17名待選球員中僅有4人獲選，其中包括聯盟新軍洋基工程選擇旅外球員葉惟捷成為今年選秀狀元，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。