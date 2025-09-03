聽新聞
TPBL／留下冠軍班底 37歲桑尼續披國王戰袍
新北國王隊今天宣布，與37歲的「巴勒斯坦戰士」桑尼（Sani Sakakini）完成續約，雙方將繼續攜手征戰亞洲舞台，誓言在下個賽季持續衝擊東超賽事，挑戰冠軍。
桑尼在上賽季以亞洲外援身份加盟國王，初期專注於東亞超級聯賽（EASL），與亞洲各國強權正面對決；他在EASL賽場場均繳出17.5分、8.1籃板、2.1助攻的全面數據，不僅於2025年2月入選單月最佳陣容，更在賽季結束後獲選為年度最佳陣容，並幫助新北國王拿下EASL隊史最佳成績季軍，充分展現他在攻防兩端的重要價值。
具備強硬低位單打、籃板爭搶與禁區對抗能力，讓桑尼經常能在比賽膠著時刻 為球隊找到解方，隨著EASL賽事結束，國王也在洋將大限將桑尼納入TPBL元年禁衛軍最終洋將名單中，讓他能在TPBL以洋將身份登錄出賽，進一步提升球隊挑戰季後賽的禁區厚度，最終一起高捧金盃。
新賽季續披國王戰袍，桑尼說：「能夠繼續留在新北國王，我感到非常興奮，這座城市就像我第二個家，每次聽到球迷在場邊喊我的名字，我就覺得自己還能再更拼。上一季在EASL，我們一起面對亞洲最強的對手，那種刺激和壓力讓我更珍惜和隊友並肩作戰的時刻。續約對我來說，是我對球迷、對球隊的承諾，只要穿上國王球衣，就會用盡全力去守護勝利。」
