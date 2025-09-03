TPBL／夢想家連兩年赴日交流 新教頭簡浩下達贏球令

快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊連續兩年啟程日本展開交流賽。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
夢想家隊連續兩年啟程日本展開交流賽。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

繼去年首度前往日本，與B聯盟一級球隊仙台 89 ERS進行友誼交流後，今年夢想家隊再度踏上日本舞台，將在5日晚上6點於秋田市立體育館出戰另一支B聯盟勁旅秋田北部喜悅隊，連續第二年以移地賽事揭開序幕。

夢想家球團指出，本次行程特別感謝台中市政府的支持，來自台灣中部的夢想家，自2021年開始以台中為主場，積極推動在地職籃發展，並以籃球行銷台中、行銷台灣為使命。台中市長盧秀燕也長期關注球隊發展，持續推動運動環境的提升，讓球員能專注在場上發揮。這次能再次前往日本，不僅是球隊挑戰更高層級的重要時刻，也展現出台中職業籃球與城市的能量。

夢想家總經理韓駿鎧說：「延續去年與仙台 89 ERS交流的成果，我們深信這樣的國際賽事能夠幫助球員累積更多經驗，也進一步推廣台灣籃球文化。今年能再度前往日本，與秋田北部喜悅交手，是我們非常珍惜的機會。感謝台中市政府一路的支持，讓我們能把夢想家的精神持續帶到國際舞台。」

對於再次前往日本，新任總教練簡浩也認為面對國際賽事表現優異的日本，他們的職業聯賽球隊不論在場內場外的表現與準備都值得學習，「根據去年的經驗以及球探報告，日本球隊的防守壓迫品質都很高，也希望球隊可以做出應對並從中學習。」

對於這次交流賽的目標，簡浩說：「當然是要贏球。但除此之外目標是要把目前訓練的攻守系統展現出來。順利協助球隊的準備是總教練重要的工作，也很期待在這次機會能幫助球隊展現應有的實力。」

夢想家期望日本交流賽不僅是球隊新球季的首場對外亮相，更象徵球隊持續放眼在地、走向國際的腳步。夢想家將帶著一貫的團隊精神與拚戰態度，並透過比賽推廣台中在地文化與觀光，也學習秋田經營職業球隊的精神，深化台日籃球交流與城市友誼。

籃球 簡浩

