U16亞洲盃男籃／王以勒飆21分 中華勝印尼晉8強附加賽

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華小將今天在分組預賽最終戰，靠著王以勒攻下全隊最高的21分，終場以107比102驚險擊敗印尼，將以分組第2進入8強附加賽。

今年中華U16男籃由金華國中教頭吳正杰領軍，預賽和菲律賓、紐西蘭及印尼同組，過往隊史參賽最佳成績為2015年獲得亞軍，今年則是繼2017年之後再度組隊參賽。

中華男籃分組預賽首勝菲律賓，接著不敵人高馬大的紐西蘭，今天對上印尼，有著不能輸的晉級壓力。首節中華以26比23領先，半場結束也有著60比55優勢。

不過第3節雙方都進入得分低潮，中華小將單節僅進帳16分，前3節結束，雙方戰成76比76平手。

關鍵的第4節兩隊依舊互相拉鋸，終場前8分鐘，中華僅以2分領先，但隨後靠著多次快攻得手，拉出13比6攻勢，並在終場前3分28秒靠著王以勒上籃得手，將差距擴大到101比89的雙位數差距。

印尼在終場前22秒一度追至4分落後並握有球權，只可惜發生要命的2次運球違例失誤，讓中華有驚無險留下勝利。

依照賽制，U16亞洲盃男籃賽分為4組、每組4隊，分組第1直接晉級8強，分組第2、3名還要多打一場8強附加賽。