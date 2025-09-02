快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

U16亞洲盃男籃／王以勒飆21分 中華勝印尼晉8強附加賽

中央社／ 台北2日電
中華隊王以勒(前)進攻。FIBA ASIA
中華隊王以勒(前)進攻。FIBA ASIA

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華小將今天在分組預賽最終戰，靠著王以勒攻下全隊最高的21分，終場以107比102驚險擊敗印尼，將以分組第2進入8強附加賽。

今年中華U16男籃由金華國中教頭吳正杰領軍，預賽和菲律賓、紐西蘭及印尼同組，過往隊史參賽最佳成績為2015年獲得亞軍，今年則是繼2017年之後再度組隊參賽。

中華男籃分組預賽首勝菲律賓，接著不敵人高馬大的紐西蘭，今天對上印尼，有著不能輸的晉級壓力。首節中華以26比23領先，半場結束也有著60比55優勢。

不過第3節雙方都進入得分低潮，中華小將單節僅進帳16分，前3節結束，雙方戰成76比76平手。

關鍵的第4節兩隊依舊互相拉鋸，終場前8分鐘，中華僅以2分領先，但隨後靠著多次快攻得手，拉出13比6攻勢，並在終場前3分28秒靠著王以勒上籃得手，將差距擴大到101比89的雙位數差距。

印尼在終場前22秒一度追至4分落後並握有球權，只可惜發生要命的2次運球違例失誤，讓中華有驚無險留下勝利。

依照賽制，U16亞洲盃男籃賽分為4組、每組4隊，分組第1直接晉級8強，分組第2、3名還要多打一場8強附加賽。

籃球

延伸閱讀

印尼示威怒火延燒 改革轉機還是新一輪鎮壓？普拉伯沃最嚴重挑戰

持續飄揚的草帽海賊旗：印尼抗爭全國蔓延，軍警鎮壓能解決政治不滿？

「夢想巨無霸」溫柔說故事！面對自我、接納差異「成長的旅程」

台南第10例登革熱境外移入 首來台印尼學生確診

相關新聞

U16亞洲盃男籃／王以勒飆21分 中華勝印尼晉8強附加賽

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華小將今天在分組預賽最終戰，靠著王以勒攻下全隊最高的21分，終場以107比102驚險擊...

登峰造極籃球賽／預賽最後一天高潮迭起 兩場比賽以逆轉3分球定勝負

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行預賽最後1天，決定明後兩天高中男女組4強，今天比賽高潮迭起，兩場比賽以逆轉3分球定勝負，張哲瑋最後3.9秒投進逆轉準絕殺3分球，南湖高中以89比87氣走東泰

PLG／準備好面對殘酷舞台 狀元葉惟捷盼同場對上林志傑

PLG選秀會在今天登場，最終17名待選球員中僅有4人獲選，其中包括聯盟新軍洋基工程選擇旅外球員葉惟捷成為今年選秀狀元，並...

PLG／無UBA本土球員獲青睞 第6季選秀會僅4人獲選創新低

PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程選入旅外球員葉惟捷成為選秀狀元，最終17位待選球員僅有4人獲選，創下...

PLG／葉惟捷成洋基工程選秀狀元 獵鷹也選旅外榜眼林宇謙

PLG第六季選秀會在今天登場，其中在首輪選秀部分，握有狀元籤的聯盟新軍洋基工程最終選入旅美球員葉惟捷成為今年選秀狀元，至...

PLG／錢韋成任洋基工程GM 10月記者會要帶給球迷驚喜

PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程也在今天現身選秀會場，其中GM錢韋成也在今天選秀會前透露，球隊目前制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。