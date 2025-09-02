快訊

PLG／富邦勇士選喬納森補中鋒缺 領航猿戰力完整放棄選秀

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士選入虎尾科大外籍生喬納森（左）成為今年選秀探花。記者曾吉松／攝影
富邦勇士選入虎尾科大外籍生喬納森（左）成為今年選秀探花。記者曾吉松／攝影

PLG選秀會今天晚間落幕，在17名待選球員中僅有4人獲選，其中第二順位的台南台鋼獵鷹與第三順位的台北富邦勇士分別選入旅外球員林宇謙與外籍生喬納森，其中富邦勇士領隊許晉哲就表示，選擇喬納森是因為在洋將中鋒戰力上出了一些狀況，所以今天到場才決定選入喬納森鞏固禁區。

PLG今天舉辦選秀會，也是國內3聯盟中最後舉辦選秀會的聯盟，最終17人報名參選僅4人獲選，其中包括2位旅外球員、1位台裔球員和1位外籍生球員，首度沒有UBA本土球員獲得青睞，獲選人數以及選秀熱度都創下歷年新低。

其中除了新軍洋基工程選入旅外球員葉惟捷與台裔後衛後衛江加樂外，獵鷹、富邦勇士都僅選入1人，領航猿甚至一人未選，領航猿副領隊暨發言人陳信安指出，球隊目前在各位置上人手都相當齊全，如果選入新球員可能無法給予培養空間，對於球員來說並不是件好事，加上今年是最後一位選秀，最終也決定在首輪就提前棄選。

至於第二順位的獵鷹則是選入旅外球員林宇謙，第三順位的富邦勇士則是補進虎尾科大外籍生喬納森，領隊許晉哲坦言，今年球隊在尋找洋將上出現一些狀況，日前找來測試的中鋒班尼（Bennie Boatwright）雖然天賦極佳且能內能外，但卻因傷勢問題可能撐不過測試，「我們一開始以為是撿到寶，但他練兩次就說不舒服，不然208公分可運可投，天賦真的太好，他雖然還在努力復健，菲律賓國家隊教練也說想來看他練球，但目前可能撐不過測試。」

在中鋒位置可能出現空缺的情況下，富邦勇士也希望今天選入的喬納森能夠頂上空缺，尤其他過去在UBA賽場上展現對於籃板保護的能力，對於在第二輪就棄選，許晉哲說：「我們其他位置上人都還是蠻齊的，不然選進來大家又說我們不照顧或是栽培。」

籃球

