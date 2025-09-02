登峰造極籃球賽／預賽最後一天高潮迭起 兩場比賽以逆轉3分球定勝負

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行預賽最後1天，決定明後兩天高中男女組4強，今天比賽高潮迭起，兩場比賽以逆轉3分球定勝負，張哲瑋最後3.9秒投進逆轉準絕殺3分球，南湖高中以89比87氣走東泰高中，打進高男組4強，普門高中何玟恩逆轉絕殺3分球，67比66險勝永平高中。

「贏了就好！」，普門高中靠著何玟恩逆轉絕殺3分球，67比66險勝永平高中，雖然只贏1分的結果，讓她們無緣興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中女子組4強，北一女中提前晉級4強，不過總教練李宜瑄跟全隊還是很開心！

李宜瑄說：「我們曾經領先到16分，最後雖然沒贏到6分，無緣4強，但贏了就好！」

普門何玟恩砍進全場最高的24分，3分球10投5中，包括絕殺的3分球，何玟恩說：「以前從來沒有投進過這種球，能夠投進，真的太爽了！」

爸爸來自南非，媽媽是台灣人，何玟恩有著很典型，混血兒很精緻的臉孔，在高雄長大的何玟恩說：「我們家三姐妹都有一樣的狀況，很多人遇到我們，都會跟我們講英文，我們都直接回說我們會講中文，常常嚇到人！」

深圳第二實中與陽明高中也打到最後一刻，深圳第二實中原本只想好好增加經驗，沒想到靠著葉子雲最後6.8秒的致勝上籃，以64比62擊敗前兩天都贏球的陽明高中，深圳第二實中與陽明同搭上4強列車，南山高中意外無緣4強。

(高女組) 深圳第二實中 勝 陽明高中 64比62

深圳第二實中原本只想好好增加經驗，沒想到靠著葉子云最後6.8秒的致勝上籃，以64比62擊敗前兩天都贏球的陽明高中，深圳第二實中與陽明同搭上4強列車，南山高中意外無緣4強。

首戰以8分之差敗給南山，深圳第二實中以為已經與4強無緣，把接下來的比賽當成歷練，好好吸取經驗，但昨日先以82比75打敗苗栗家商拿下首勝，今日又以2分之差險勝陽明，預賽與陽明同為2勝1敗。

由於陽明以20分之差大勝南山，無論隨後南山與苗商的戰況如何，高女組預賽B組的兩張門票確定由深圳第二實中與陽明取得，南山提前與4強說再見。

如果南山贏了苗商，3隊比較對戰關係與相關比賽正負分，陽明還是分組第1，深圳第二實中第2，南山第3，南山輸球，深圳第二實中跳升第1，陽明第2，苗商第3，南山第4。

第2度帶領深圳第二實中參加登峰造極，總教練陳嘉敏說：「第1場比賽，因為不適應南山的速度，還有對防守的壓迫性，加上我們屬於慢熱型球隊，隊上又有6人剛從初中升上高中，最後輸給了南山，從第2場開始，我們就比較適應台灣球隊的打法。」

陳嘉敏透露，以為首戰輸球後已經與4強無緣，後續比賽好好增加經驗，沒想到卻反而打進4強。

攻下深圳第二實中全隊最高的18分，包括致勝上籃，葉子云承認，不知道贏球就能打進4強，「今天自己手感不錯，(最後一擊)那個時候也沒時間了，就硬往裏面打。」

深圳第二實中尹靖潔17分。

陽明前兩天都至少贏了對手20分，今天2分之差落敗，吞下預賽分組首敗，但不影響晉級4強。

陽明吳宣伶11分，已是全隊最高，也是唯一得分兩位數的球員。

(高男組)能仁家商 勝 錦和高中 66比58

由於錦和高中前兩天輸分過多，今天能仁家商與錦和的預賽最後1戰沒有太多火花，能仁以66比58小勝，高男組預賽B組2勝1敗，能否晉級興富發登峰造極青年籃球邀請賽4強，還得看隨後南湖高中與東泰高中之戰。

在HBL開打前，很顯然還需要一些調整時間的錦和，首戰以83比111輸給南湖，第2場則是54比95敗給東泰高中，今日面對能仁，就算贏球也很難靠著比較正負分打進4強，兩隊正常比賽，但少了點煙硝味。

前一天以2分之差險勝南湖，能仁狀態明顯較錦和為佳，首節就一路領先，雖未把比分拉開，直到比賽結束，都維持著10分左右的差距。

能仁陳建勳16分，呂宥叡14分。

錦和邱俊翰19分，唯一得分兩位數。

隨後的南湖與東泰之戰，將決定高中男子組預賽B組兩張4強門票，東泰贏球，以3戰全勝，B組第1晉級4強，能仁第2，也打進4強，如果南湖贏球，沒贏超過20分，由南湖與東泰晉級4強，南湖贏超過20分(不包括)，由南湖與能仁取得4強門票。

能仁總教練李正豪說：「只能由南湖與東泰之戰決定，我認為打4強賽，對抗性比較夠，對我們幫助比較大。」

(高女組)南山高中 勝 苗栗高商 77比67

賽前已知無緣4強，南山高中與苗栗高商一直打到第4節末段，才靠著10比0的攻勢奠定勝基，77比67小勝，謝依臻攻下高中女子組目前單場最高的29分，可惜與4強無關。

由於深圳第二實中靠著葉子云最後6.8秒的致勝上籃，64比62擊敗前兩天都贏球的陽明高中，南山因為輸給陽明20分，只贏深圳第二實中高中8分，無論對苗商勝敗，都無法取得高中女子組預賽B組前2名，晉級4強。

南山親眼目睹深圳第二實中打敗陽明，無緣4強後，接著對上較不被看好的苗商，一路苦戰，第4節末段62比62平手後，才以10比0攻勢將比分拉開。

南山郭宥寧13分。

苗商劉庭瑄23分，鍾佩伶12分。

高中女子組預賽B組，陽明、深圳第二實中、南山等3隊同為2勝1敗，經比較相關球隊勝負與正負分後，陽明正18分組第1，深圳第二實中負6分組第2，前兩名晉級4強，南山負12分組第3，只能與3戰盡墨分組第4的苗商，打5至8的名次賽。

(高男組)光復高中 勝 日本前橋育英 69比62

首節就取得領先的光復高中，卻未能將比分拉開，最終只以69比62小勝日本前橋育英，這讓總教練陳定杰有點不開心，不過光復還是因為對戰與正負分關係，成為今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中男子組率先晉級4強隊伍。

陣中有9位190公分以上球員的光復高中，將是這幾年高中籃壇的天龍部隊，首戰以13分之差打敗上學年度HBL亞軍南山高中，昨天第2戰以3分見負給冠軍松山高中，今天打敗日本前橋育英，在高中男子組A組取得2勝1敗，就算隨後南山擊敗松山，形成3隊互有勝負，得比較彼此正負分，光復也以正10，確定取得分組前2與4強資格。

由於光復長人眾多，後衛格外重要，陳定杰認為莊朝勝的弟弟，高二的莊立安，將扮演非常關鍵的角色，莊立安很希望可以在比賽中跟200公分長人潘皓瀚演出空中接力灌籃，莊立安說：「我們在練球時常常在練，可是一到比賽，潘皓瀚都不跑，可能是怕受傷吧！」

光復莊立安攻下13分，王俊凱與金右翔都有10分。

日本前橋育英森永龍斗13分，西村航大與宇津木匠都攻得11分。

普門陳詩晴12分。

永平張子晴18分，張宇捷16分，余靜慈10分16籃板。

永平雖然輸球，4強機會還是很大，就看稍後北一女對馬來西亞金鹿之戰，北一女贏球，永平晉級4強，北一女輸球，馬來西亞金鹿打進4強，已經2勝的北一女，無論勝敗，都已經取得4強資格。

(高男組)南湖高中 勝 東泰高中 89比87

東泰吳楀軒20分，羅雄威17分14籃板。

高中男子組預賽B組，東泰、南湖、能仁等3隊同為2勝1敗，比較相關球隊交手戰績與正負分，東泰仍以正9排名分組第1，南湖正負0排名第2，前兩名晉級4強，能仁負9，排名第3，能仁與3戰盡墨排名第4的錦和高中，只能打5至8名次賽。