PLG／準備好面對殘酷舞台 狀元葉惟捷盼同場對上林志傑

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
PLG新軍洋基工程選入狀元葉惟捷（右）與台裔後衛江加樂（左）。記者曾吉松／攝影
PLG選秀會在今天登場，最終17名待選球員中僅有4人獲選，其中包括聯盟新軍洋基工程選擇旅外球員葉惟捷成為今年選秀狀元，並在第二輪補進台裔後衛江加樂，總經理錢韋成也坦言對於選秀結果感到滿意，而葉惟捷也強調已經準備好面對職業的殘酷舞台，並期待能與「野獸」林志傑能同場切磋。

南山高中畢業後前往美國就讀Alabama A&M University的葉惟捷，過去兩年都代表中華隊在瓊斯盃出賽，並展現自己的進步，而今年他也選擇回台參與PLG選秀，並在今天成為首位被唱名的待選球員，以狀元身份加入聯盟新軍洋基工程。

對於選擇返台參加職籃選秀，葉惟捷坦言提早踏入職業舞台對他來說並不是件壞事，畢竟他現在的身份不管去哪都必須要很努力，包括在國外打球也沒有想像中容易，也認為自己已經做好準備面對職業賽場這個殘酷舞台，家人也都相當支持他的決定。

談到新人賽季的目標，葉惟捷直言會以平常心看待，並努力回饋新竹球迷，把攻守都做好，也期待能在賽場上與那些過去在電視上看過的學長同場競技，「很多學長都是我從小在電視上看的，像是志傑學長，可以在他生涯的這個階段與他踏上同一個賽場，我會好好把握跟他同一個舞台切磋的機會。」

對於洋基工程第一次選秀結果，總經理錢韋成也直言滿意，「從以前我就一直看惟捷一路打球到現在，甚至是旅外，現在回來參加選秀，他的能力我們是知道的，雖然他還年輕，但他從高中就展現大將之風，包括他的攻擊火力和強心臟都有一夫當關的氣質，這絕對是各隊都會青睞，所以我們在今年選秀擁有這麼好的籤位，當然要做出最好選擇。」

談到第二輪選入台裔後衛江加樂，錢韋成也表示，洋基工程在建隊過程中希望能夠培養更多年輕球員，其中江加樂有很不錯的基本動作，攻擊能力也測試過，球團對於他是非常放心的，態度也相當積積極，「我們整個球隊對於能選到這兩名球員都是非常滿意，目標算是達成。」

籃球

