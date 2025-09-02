聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／無UBA本土球員獲青睞 第6季選秀會僅4人獲選創新低
PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程選入旅外球員葉惟捷成為選秀狀元，最終17位待選球員僅有4人獲選，創下PLG選秀會史上新低，其中又以洋基工程選入2人最多，至於衛冕軍領航猿則是一人未選。
PLG選秀會在今天晚間登場，包括新軍洋基工程制服組也在今天首度亮相，最終他們在首輪第一順位選入瓊斯盃中華白國手葉惟捷成為今年選秀狀元，第二輪則是選入台裔後衛江加樂。
至於首輪第二順位的獵鷹和第三順位的富邦勇士，則分別選入旅外球員林宇謙以及虎尾科大外籍生喬納森，成為今年選秀榜眼、探花後，在首輪領航猿放棄選秀後，獵鷹與富邦勇士也在第二輪放棄選秀，最終僅有4名球員獲選，且無UBA本土球員獲選，創下史上新低。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言