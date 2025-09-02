PLG／無UBA本土球員獲青睞 第6季選秀會僅4人獲選創新低

PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程選入旅外球員葉惟捷成為選秀狀元，最終17位待選球員僅有4人獲選，創下PLG選秀會史上新低，其中又以洋基工程選入2人最多，至於衛冕軍領航猿則是一人未選。

PLG選秀會在今天晚間登場，包括新軍洋基工程制服組也在今天首度亮相，最終他們在首輪第一順位選入瓊斯盃中華白國手葉惟捷成為今年選秀狀元，第二輪則是選入台裔後衛江加樂。

至於首輪第二順位的獵鷹和第三順位的富邦勇士，則分別選入旅外球員林宇謙以及虎尾科大外籍生喬納森，成為今年選秀榜眼、探花後，在首輪領航猿放棄選秀後，獵鷹與富邦勇士也在第二輪放棄選秀，最終僅有4名球員獲選，且無UBA本土球員獲選，創下史上新低。

PLG選秀結果。PLG提供