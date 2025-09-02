快訊

PLG／葉惟捷成洋基工程選秀狀元 獵鷹也選旅外榜眼林宇謙

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
葉惟捷(左)成洋基工程選秀狀元。記者曾吉／攝影
葉惟捷(左)成洋基工程選秀狀元。記者曾吉／攝影

PLG第六季選秀會在今天登場，其中在首輪選秀部分，握有狀元籤的聯盟新軍洋基工程最終選入旅美球員葉惟捷成為今年選秀狀元，至於第二順位的台南台鋼獵鷹則是同樣選入旅外球員林宇謙成為榜眼。

台灣兩大職業聯盟在今年夏天歷經合作商議失敗後，新賽季繼續維持雙聯盟開打，其中PLG也在今天舉行選秀會，成為繼TPBL和SBL後最後舉辦選秀會的國內籃球聯盟，最終也有17位選手報名參選。

而今天晚間登場的選秀會，選秀順位為新軍洋基工程、台鋼獵鷹、富邦勇士、領航猿，最終洋基工程在首輪第一順位選入瓊斯盃中華白國手葉惟捷成為今年選秀狀元，至於獵鷹則是選入同為旅外球員的林宇謙成為今年榜眼；首輪最後兩隊富邦勇士與領航猿，則是分別選入虎尾科大外籍生喬納森和放棄，結束今年首輪選秀。

林宇謙(左)。記者曾吉／攝影
林宇謙(左)。記者曾吉／攝影

PLG選秀狀元葉惟捷(左起)、榜眼林宇謙、探花喬納森、江加樂。記者曾吉松／攝影
PLG選秀狀元葉惟捷(左起)、榜眼林宇謙、探花喬納森、江加樂。記者曾吉松／攝影

PLG選秀結果。PLG提供
PLG選秀結果。PLG提供

籃球

