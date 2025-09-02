PLG／錢韋成任洋基工程GM 10月記者會要帶給球迷驚喜
PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程也在今天現身選秀會場，其中GM錢韋成也在今天選秀會前透露，球隊目前制服組、教練團和球員已經都陸續到位，至於外界關心的主場、球隊名稱、Logo等球隊相關事務，也將在10月的記者會時帶給球迷驚喜。
PLG本賽季在鋼鐵人解散後，由洋基工程入替成為聯盟第4支球隊，而今天洋基工程制服組也在選秀會首度公開亮相，並確定由前台鋼獵鷹總經理錢韋成擔任GM，成為新賽季球隊的掌舵者之一。
對於球隊成軍後目前的進度，錢韋成指出目前球隊制服組、教練團和球員建制都已經差不多完成，並預計在10月份的記者會宣布相關事宜，包括Logo、啦啦隊、主場等，「我們會想盡辦法給大家驚喜，雖然我們成軍比較晚，但還是會急事緩辦，希望能在時間範圍內做到最細節的部分。」
而PLG副會長陳建州也表示，洋基工程目前每天都有新進度，保證會讓球迷、聯盟都有期待感，包括三位洋將目前人選也已經選定，本土球員部分也已經與各隊進行交易，各隊也都相當協助，相信洋基工程將會以最快速時間打造最有競爭力的球隊。
對於洋基工程主場將落腳何處，陳建州也透露桃竹苗地區都有可能，他也坦言今年球場問題對於各隊都是挑戰，包括領航猿也遇到主場整修的問題，至於洋基工程最終將以合作作為主場則有待他們自行宣布。
談到今年PLG依舊以4隊規模開打，且還包括一支新軍，陳建州也預告下賽季依舊會很好玩，希望球迷能夠期待一下，「我們留下來的三支隊伍都是在往上升的階段，其他就不多說了，做好該做的。」
