快訊

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

PLG／錢韋成任洋基工程GM 10月記者會要帶給球迷驚喜

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
洋基工程制服組今天首度現身PLG選秀會，其中錢韋成（左2）將擔任球隊GM。記者曾吉松／攝影
洋基工程制服組今天首度現身PLG選秀會，其中錢韋成（左2）將擔任球隊GM。記者曾吉松／攝影

PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程也在今天現身選秀會場，其中GM錢韋成也在今天選秀會前透露，球隊目前制服組、教練團和球員已經都陸續到位，至於外界關心的主場、球隊名稱、Logo等球隊相關事務，也將在10月的記者會時帶給球迷驚喜。

PLG本賽季在鋼鐵人解散後，由洋基工程入替成為聯盟第4支球隊，而今天洋基工程制服組也在選秀會首度公開亮相，並確定由前台鋼獵鷹總經理錢韋成擔任GM，成為新賽季球隊的掌舵者之一。

對於球隊成軍後目前的進度，錢韋成指出目前球隊制服組、教練團和球員建制都已經差不多完成，並預計在10月份的記者會宣布相關事宜，包括Logo、啦啦隊、主場等，「我們會想盡辦法給大家驚喜，雖然我們成軍比較晚，但還是會急事緩辦，希望能在時間範圍內做到最細節的部分。」

而PLG副會長陳建州也表示，洋基工程目前每天都有新進度，保證會讓球迷、聯盟都有期待感，包括三位洋將目前人選也已經選定，本土球員部分也已經與各隊進行交易，各隊也都相當協助，相信洋基工程將會以最快速時間打造最有競爭力的球隊。

對於洋基工程主場將落腳何處，陳建州也透露桃竹苗地區都有可能，他也坦言今年球場問題對於各隊都是挑戰，包括領航猿也遇到主場整修的問題，至於洋基工程最終將以合作作為主場則有待他們自行宣布。

談到今年PLG依舊以4隊規模開打，且還包括一支新軍，陳建州也預告下賽季依舊會很好玩，希望球迷能夠期待一下，「我們留下來的三支隊伍都是在往上升的階段，其他就不多說了，做好該做的。」

PLG副會長陳建州。記者曾吉松／攝影
PLG副會長陳建州。記者曾吉松／攝影

籃球

延伸閱讀

NBA／獨行俠禁區鋒線戰力深度傲人 湯普森自豪：全聯盟最強

MLB／鄧愷威再度升上大聯盟 明先發登板迎戰洛磯

大牙驚爆離婚首露面！一身粉紅燦笑回歸台8又開團購

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍　江祖平再發聲：環境要尊重女性

相關新聞

PLG／錢韋成任洋基工程GM 10月記者會要帶給球迷驚喜

PLG第六季選秀會今天晚間登場，其中聯盟新軍洋基工程也在今天現身選秀會場，其中GM錢韋成也在今天選秀會前透露，球隊目前制...

WSBL／剛打完世大運 「微笑女孩」陳芷英宣布退役

2023年2月UBA雖遭遇左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，「微笑女孩」陳芷英仍決定繼續籃球路，同年WSBL選秀會獲得中華電信指...

TPBL／Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵入隊

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders新成員名單正式出爐，陣容再升級，延攬前日職啦啦隊、AKB48 Team ...

東超／開幕戰領航猿、富邦勇士主場抗日 一票可看兩場

台北富邦勇士隊相隔一季重返東亞超級聯賽，將在10月8日於台北和平籃球館進行開幕戰，勇士、桃園璞園領航猿隊分別迎戰日本B聯...

登峰造極籃球賽／北一女中4強問題不大 高男11號大對決精采無比

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽第2天，比賽愈發精采，近兩年高女組霸主北一女中以82比50大勝永平高中，4強問題不大，實際上已晉級，高男組11號大對決，南湖高中周佑承攻下大會迄今單場最高的36分，

HBL／周佑承扛隊長心態再進化 期許再率南湖前進4強

HBL南湖高中隊長周佑承歷經暑假訓練營、盃賽磨練，在心態上變得更沉穩，避免失誤變得過於急躁的狀況，他表示，當隊長壓力比較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。