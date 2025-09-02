聽新聞
WSBL／剛打完世大運 「微笑女孩」陳芷英宣布退役
2023年2月UBA雖遭遇左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，「微笑女孩」陳芷英仍決定繼續籃球路，同年WSBL選秀會獲得中華電信指名，以選秀「榜眼」身份開啟新旅程，今年夏天還入選萊茵魯爾世大運國手，不料今天突然在社群宣布退役，結束14年籃球生涯。
普門中學時期的陳芷英就因甜美笑容獲得許多球迷支持，帶著HBL籃板后及阻攻后進入台科大，UBA時期也拿過2屆得分后和籃板后，原本還入選3對3中華培訓隊，但因左膝十字韌帶傷勢讓她錯過杭州亞運國手機會。
沒放棄籃球夢的陳芷英投入WSBL選秀，今年例行賽還有兩場得分兩位數的演出，暑假以世大運國手身份出征德國，今天卻寫下感性長文，和籃球「分手」。
陳芷英寫道：
感謝大專體總教練團給我這個機會，讓我能夠參加這次的世大運。也感謝和我一起度過這三個月的隊友們，讓我能夠完成了在受傷後的夢想。
回顧我的籃球生涯，其實一直以來都比許多人更為幸運，但大三那年，我卻遭遇了受傷。剛開始時，我無法接受這個事實，經歷了漫長的復健期，期間也曾有過反覆受傷的情況。隨著時間推移，我慢慢回到了球場，重回比賽，但沒想到，一年後又再度遭遇重大傷勢，進入手術室，開始了另一年的復健生活。直到今天，膝傷和肌力問題已經成為我生活中不可或缺的一部分。
真心感謝那段受傷後依然努力不放棄的自己，也想感謝我的身體，陪我打了這麼多年的球。沒有籃球，我不會有這麼多次的出國機會；沒有籃球，我也不會有機會進入這麼好的學校；沒有籃球，我更不會結識那麼多珍貴的朋友。 最重要的，是要感謝我的家人和朋友，感謝你們在我受傷的時候依然給予我支持和鼓勵，一直陪伴著我。
14年的籃球生涯，有汗水有淚水也有快樂與難過的時候，謝謝一路上遇到的隊友們，感謝有你們我也成長了許多，芷英下台一鞠躬。
