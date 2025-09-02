WSBL／剛打完世大運 「微笑女孩」陳芷英宣布退役

2023年2月UBA雖遭遇左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，「微笑女孩」陳芷英仍決定繼續籃球路，同年WSBL選秀會獲得中華電信指名，以選秀「榜眼」身份開啟新旅程，今年夏天還入選萊茵魯爾世大運國手，不料今天突然在社群宣布退役，結束14年籃球生涯。

普門中學時期的陳芷英就因甜美笑容獲得許多球迷支持，帶著HBL籃板后及阻攻后進入台科大，UBA時期也拿過2屆得分后和籃板后，原本還入選3對3中華培訓隊，但因左膝十字韌帶傷勢讓她錯過杭州亞運國手機會。

沒放棄籃球夢的陳芷英投入WSBL選秀，今年例行賽還有兩場得分兩位數的演出，暑假以世大運國手身份出征德國，今天卻寫下感性長文，和籃球「分手」。

陳芷英寫道：