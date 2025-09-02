TPBL／Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵入隊

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders新成員名單正式出爐，陣容再升級，延攬前日職啦啦隊、AKB48 Team TP出身的品涵，以及擁有TikTok45萬、IG 16萬追蹤的高人氣網紅顗安加入，另有三名男神以及兩名練習生。

今年Taishin Wonders徵選吸引近300位報名者，其中更有來自日本、南韓與美國籍的舞者角逐，台新育樂總經理林祐廷表示，從初選到決選的評選過程相當掙扎，「參賽者展現強烈的企圖心，無論報名影片或現場演出，都有許多高水準表現。」

回顧本屆徵選，Taishin Wonders總監安妮老師認為，參賽者專業程度比往年更成熟，無論是筋開腰軟的特技動作，還是多樣的舞蹈風格，都讓評審印象深刻，「決選時散發的表演魅力，與評審對望時的自信，能更感受到大家都是有備而來。」

今年女神正取名額僅兩名，從中脫穎而出為前日職福岡軟銀鷹啦啦隊的「清新女神」品涵，自2015年參與AKB48台灣徵選開始，展開8年偶像生涯，旅日一年後回到台灣的她，相當期待能再與台灣粉絲見面，她笑說：「希望大家能看到我不一樣的樣貌，除了可愛以外，也會挑戰更多舞風。」

圖／台新育樂提供

另一位則為「甜辣女神」顗安，自幼習舞的她，具備現代芭蕾與KPOP、街舞背景，翻騰動作也難不倒，個人於TikTok 與IG吸引數十萬粉絲追隨。顗安特別提到報名戰神啦啦隊的原因，是對於紅色情有獨鍾，「非常興奮能加入以紅色為主色的球隊。」自己也相當期待新球季的到來，「迫不及待和戰友們場邊為戰神應援，請大家多多支持我。」

在去年度首次加入男生成員後，本季將繼續展現競技與多元表演的特色，延攬三位新男神加入，包括「反差男神」雲翔、「親民男神」Enso、「地板男神」Tofu。

除正式成員外，本屆徵選中評審也發現極具潛力的人選，雖然原先並未規劃練習生名額，但因表現亮眼，最終破例錄取年僅18歲的欸辣與Mega。兩位於高中期間獲選由高中體總組建的「WooHoo Power」啦啦隊，於各大學生賽事演出累積舞台表演經驗，加上各自擅長的KPOP、街舞與Jazz Funk等舞蹈能力，未來將在實戰觀摩中進一步磨練，展現成長潛力，期盼邁向正式舞台。