東超／開幕戰領航猿、富邦勇士主場抗日 一票可看兩場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士與領航猿隊將在東超開幕戰對決日本B聯盟宇都宮皇者、琉球黃金國王隊。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士與領航猿隊將在東超開幕戰對決日本B聯盟宇都宮皇者、琉球黃金國王隊。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊相隔一季重返東亞超級聯賽，將在10月8日於台北和平籃球館進行開幕戰，勇士、桃園璞園領航猿隊分別迎戰日本B聯盟宇都宮皇者、琉球黃金國王隊，門票將在5日中午12點正式開賣，一日兩戰同時也一票兩看。

勇士將以全新陣容出賽，多位「新同學」首次亮相，包含鳳還巢的「酷帥高冷」曾祥鈞，以及新洋將古德溫、華裔新星林俊佑，都有機會輪番上陣，歷經瓊斯盃中華隊洗禮的周桂羽、陳又瑋也歸隊，外籍生莫巴耶首次參戰東超賽事。

領航猿將由雙洋將伯朗、葛拉漢領軍，力抗琉球黃金國王禁區雙塔庫利與歸化球員柯克，後場由「神奇小白」白曜誠二度對決琉球明星後衛岸本隆一，甫拿下2024-25賽季B聯盟新人王的脇真大，今年曾代表日本國家隊來台參加瓊斯盃，為琉球陣中看板球員之一，對位領航猿當家球星盧峻翔也將成賽事一大看點。

勇士強碰上賽季B聯盟冠軍宇都宮皇者的開幕首戰，將在10月8日晚間6點30分開打，領航猿與上賽季B聯盟亞軍日本琉球黃金國王的比賽，則於晚間8點30分接續開戰，開幕戰觀眾席分為場邊席、應援席以及動次席，票價由4500元到450元不等，不到500元就能欣賞到兩場激烈對戰。

開幕戰祭出市民同享、軍警消醫護人員及學生購票等專案，凡戶籍地址台北市、桃園市，或是軍警消醫護人員、學生等身分，至現場出示相關證明文件，即可享有限定區域（應援席C203、C207、C211、C212、C216、C217）票價5折優惠，每張證件可購買兩張優惠票，本優惠僅供現場購票，詳細優惠資訊可至勇士粉絲專頁查詢。

販售時間9月5日中午12點在「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票APP」以及「全台7-11 ibon機台」全面開賣，每筆訂單限購4張。

