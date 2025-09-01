登峰造極籃球賽／北一女中4強問題不大 高男11號大對決精采無比

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽第2天，比賽愈發精采，近兩年高女組霸主北一女中以82比50大勝永平高中，4強問題不大，實際上已晉級，高男組11號大對決，南湖高中周佑承攻下大會迄今單場最高的36分，勝過能仁家商莊肇紘的23分，不過能仁家商以76比74險勝。

北一女中今天以82比50大勝永平高中，首支取得2連勝球隊，因為晉馬來西亞金鹿在大會首場延長賽後，以61比59險勝普門中學，還未篤定晉級，不過北一女前兩戰都大勝，實際上已晉級高女組4強。

上學年度HBL MVP彭郁臻，在今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽首戰，北一女擊敗普門高中比賽中，只打了11分鐘，1分未得，今天第2戰終於拿出MVP本事，砍進全隊最高的17分，還有7籃板5助攻2抄截。

北一女中新學年度將挑戰HBL女甲史上第3支3連霸球隊(前兩隊為淡水商工與海山中學)，總教練駱燕萍說：「其實沒有什麼壓力，自從北一女第2次拿亞軍後，我就看得很開，名次並不重要，重要是過程。」

彭郁臻是個內外落差很大的女生，個子不高的她，卻有驚人的大嗓門，明明很容易激動，卻讓外人看不出來，只有她最親近的人，才知道她在生氣。

摩羯座的彭郁臻，有著傳統摩羯座喜怒不形於色的個性，彭郁甄說：「我雖然嗓門大，但不知道該怎麼罵人，只能自己生悶氣，對於犯錯的學妹，也是用講的，只有太過份，口氣才會比較嚴厲一點。

從拿下HBL MVP以來，彭郁臻認為自己在球技上差別不大，「我覺得自己心態上成熟很多，期望在新的學年度，表現能更穩定。」

能仁與南湖戰到天昏地暗，終場前21.9秒，莊肇紘爭搶籃板時被判對周佑承犯規，同穿11號的兩人互噴垃圾話，都同被吹判技術犯規，兩兩抵銷，莊肇紘連吞兩犯，5犯畢業，周佑承2罰中1，南湖追到72比76只差4分。

南湖葉承叡最後14.3秒抄球快攻上籃，雙方只差2分，最後11.7秒，李育誠兩罰不中，南湖有追平甚至逆轉的大好機會，可惜最後1.9秒，葉庭宣傳球失誤，南湖2分之差飲恨。

打球比較激動的周佑承，被判雙方技術犯規已經不是第1次，他笑著說：「上學年度HBL對北市成功就發生過1次。」，莊肇紘也說是這輩子第1次遇到同時被吹技術犯規，但他認為就是打球情緒上來，互噴些垃圾話，「打完球就忘記了！」

周佑承首戰對錦和高中就砍下28分，今天則是36分，平均每場可以攻下32分，暫居大會得分王，但他其實沒那麼愛得分，「我還是最喜歡傳球！」

在金華國中時期就打控球的周佑承，在登峰造極的助攻次數驟減，首戰只有6次，今天僅2次，南湖總教練曾哲彥說：「我希望他可以更有效率，目前是全隊最高的他，可以多抓籃板，多幫忙防守。」

周佑承說：「最重要原因還是隊友傷兵太多，自己今年當了隊長，除了希望改變自己太衝動的個性，也想扛起球隊，就會想搶攻！」

「我很享受傳球給隊友得分的樂趣！」

來自宜蘭乙組中華國中，能仁莊肇紘場上得分雖不如周佑承的火花四射，卻是個「沉默殺手」，在對方不注意的情況下，得分一路上升。

莊肇紘昨天首戰對東泰高中，砍進24分，還抓下15籃板，今天又有23分14籃板，而且命中率都不錯，昨日17投10中，3罰2，今日則是15投8中，7罰7中，效率驚人。

南湖周佑承。 主辦單位提供

南湖葉承叡。 主辦單位提供