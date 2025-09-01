HBL／周佑承扛隊長心態再進化 期許再率南湖前進4強

HBL南湖高中隊長周佑承歷經暑假訓練營、盃賽磨練，在心態上變得更沉穩，避免失誤變得過於急躁的狀況，他表示，當隊長壓力比較大，本季目標幫助球隊連2年打進4強。

上季南湖在黃金搭檔周佑承、幸宇勝領軍下，繼104學年度高中籃球聯賽HBL後再闖4強，可惜最終以第4名作收、無緣改寫校史最佳成績。不過，在主力幾乎沒有變動情況下，加上高一又有U16國手、國中籃球聯賽JHBL最有價值球員（MVP）得主王以勒等一票新星助陣，讓南湖喊出再度前進小巨蛋目標。

總教練曾哲彥今天接受中央社採訪時表示，今年選擇讓高三的周佑承扛下隊長重任，並觀察他比去年更有自律心，尤其轉變最多的是整體比較沉穩，「畢竟他的能力擺在那邊，希望他以隊長身分帶動學弟，藉以培養領袖氣質」。

然而，南湖目前傷兵很多，包含日前赴美國紐約參加Jordan THE ONE 1對1籃球賽的幸宇勝也高掛免戰牌，因此需要周佑承在場上做更多事情。曾哲彥認為，身高187公分的周佑承喜歡打控球，而且活動能力好，只是受限團隊身高不足，讓他必須守到鋒線，甚至幫忙搶籃板。

南湖今天在登峰造極青年籃球賽以74比76惜敗能仁家商，但周佑承狂轟全場最高36分成為一大亮點。他提到現在已經會提醒自己冷靜一點，並笑說當隊長壓力比較大，需要在練球、比賽上帶動氣勢，「最近很多人受傷，所以專注在得分上，等到隊友陸續歸隊，就會回到去年傳助攻打法」。