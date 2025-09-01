TPBL／和許皓程再聯手 陳世念加入戰神任助理教練

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳世念進入台北台新戰神隊擔任助理教練。圖／戰神隊提供
陳世念進入台北台新戰神隊擔任助理教練。圖／戰神隊提供

台新育樂今天宣布延攬陳世念進入台北台新戰神隊，擔任球隊助理教練，帶給團隊不同觀點，且與戰神總教練許皓程再聚首。

在球場奮戰近二十年後，陳世念2021年展開教練之路，先後加入新北國王隊與福爾摩沙夢想家隊教練團，以細膩的觀察力與豐富的實戰經驗協助團隊，幫助球員提升解讀比賽的能力與心理素質的養成。台新育樂總經理林祐廷說：「世念能站在球員的角度給予協助，帶來更多不同的觀點，讓團隊策略更全面。」

球員時期的陳世念，效力過台啤、裕隆等國內多支球隊，並赴中國CBA山東金星隊征戰，是台灣籃壇代表性控衛之一，多次入選中華隊參加亞洲盃與亞運等國際賽事。他與戰神總教練許皓程淵源深厚，兩人曾為大學、台啤及中華隊隊友，之後於新北國王教練團再度合作。

與「皓呆」再次攜手，陳世念說：「很期待、很開心也很興奮。」即便各自在不同球隊發展，仍保持聯繫與默契，他笑說自己總是有天馬行空的想法，喜歡冒險，「呆哥會告訴我什麼時候要衝、什麼時候要拉回來一點。」

個性互補的兩人，偶爾遇到意見相左時，甚至會相約去泡三溫暖，把爭論帶到場外討論，直到找到最適合球隊的方向，陳世念說：「一旦確定怎麼做，我們就會一起全力執行。」

陳世念表示，加入戰神擔任助理教練的首要任務就是全力支持與協助總教練，「我要幫助大家清楚理解呆哥所建立的文化與系統。」他強調，自己會把角色定位在支援與溝通橋梁，盡所能幫助團隊成長，讓戰神持續往更好的方向前進。

籃球

