聽新聞
0:00 / 0:00

林書豪退休／彰化親友祝福 歡迎回老家玩

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
林書豪（右二)多年前回彰化北斗祖厝時，親友合照。圖／林清品提供
林書豪（右二)多年前回彰化北斗祖厝時，親友合照。圖／林清品提供

曾經在ＮＢＡ掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」林書豪，老家在彰化縣北斗鎮，故鄉親友聽到他要退休，感到不捨，祝福他並希望有機會能再回彰化老家，指導年輕球員。

林書豪的父親林繼明，老家在彰化縣北斗鎮，台大機械系畢業後到美國留學取得博士學位後，一家定居美國，初期經濟並不寬裕，親友描述，一家人最大的快樂，就是林繼明陪孩子在公園打籃球

林書豪的堂伯父林清品，拿出多年前林書豪返鄉時的合照，還有林繼明所寫的書。林清品表示，昨早才聽到書豪要退休，覺得不捨，但球員生涯很辛苦，身上可能都帶傷；另林繼明送書分享他怎麼栽培林書豪，親友都很歡迎他們再回老家玩。

北斗中寮里長陳傳富說，林書豪是「中寮之光」， 多年前回北斗祖厝，送出好多簽名球，希望他退休後也能回北斗老家看看，家鄉人都會祝福他。

籃球 林書豪 林來瘋

延伸閱讀

NBA／林書豪締造「林來瘋」傳奇 亞裔球迷人氣巨星

籃球／林書豪宣告退役 陸網見證「林來瘋」不捨：永遠記得那個時刻

NBA／外媒連發「林來瘋」落幕時刻 球迷不捨：林書豪是永遠的傳奇

籃球／兩天前才確定退役！林書豪下一步未定 時間先留給家人

相關新聞

廣角鏡／哈佛小子退休 林來瘋畫句點

「哈佛小子」林書豪昨天宣布退休，結束十五年職業選手生涯，消息一出震撼籃壇，不少球迷也向他表達感謝和敬意，「永遠不會忘記那...

林書豪退休／彰化親友祝福 歡迎回老家玩

曾經在ＮＢＡ掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」林書豪，老家在彰化縣北斗鎮，故鄉親友聽到他要退休，感到不捨，祝福他並希望有機...

林書豪退休／返台與弟弟聯手 奪2冠無憾

身高一九三公分的林書豪，二○一二年在美國職籃ＮＢＡ尼克隊颳起「林來瘋」熱潮，成為全球家喻戶曉籃球明星。他在ＮＢＡ九個賽季...

林書豪結束15年職業生涯「這輩子最難的決定」

最近剛過卅七歲生日的「哈佛小子」林書豪，昨天透過社群宣布結束十五年職業球員生涯，形容退休是「這輩子最難的決定」，不過向籃...

HBL／南山神射手黃瀚陞遇膝傷 最快8強才能回歸

高中籃球聯賽HBL勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞，因右膝前十字韌帶斷裂，最快可能得要到8強才能復出。教練陳柏廷今天表示，不會...

籃球／林書豪宣告退役 陸網見證「林來瘋」不捨：永遠記得那個時刻

台裔知名球星林書豪31日在社交媒體上正式宣布退役，結束了15年職業生涯。而林書豪退役的詞條一度衝上微博熱搜第一，並引發大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。