林書豪退休／彰化親友祝福 歡迎回老家玩

曾經在ＮＢＡ掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」林書豪，老家在彰化縣北斗鎮，故鄉親友聽到他要退休，感到不捨，祝福他並希望有機會能再回彰化老家，指導年輕球員。

林書豪的父親林繼明，老家在彰化縣北斗鎮，台大機械系畢業後到美國留學取得博士學位後，一家定居美國，初期經濟並不寬裕，親友描述，一家人最大的快樂，就是林繼明陪孩子在公園打籃球。

林書豪的堂伯父林清品，拿出多年前林書豪返鄉時的合照，還有林繼明所寫的書。林清品表示，昨早才聽到書豪要退休，覺得不捨，但球員生涯很辛苦，身上可能都帶傷；另林繼明送書分享他怎麼栽培林書豪，親友都很歡迎他們再回老家玩。

北斗中寮里長陳傳富說，林書豪是「中寮之光」， 多年前回北斗祖厝，送出好多簽名球，希望他退休後也能回北斗老家看看，家鄉人都會祝福他。