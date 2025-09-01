聽新聞
林書豪退休／返台與弟弟聯手 奪2冠無憾

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
生涯尾聲抱MVP 林書豪上季在TPBL包辦年度MVP、年度第一隊和防守第一隊榮譽，他曾表示，和弟弟攜手奪冠，「比NBA冠軍好玩很多很多」。本報資料照片
身高一九三公分的林書豪，二○一二年在美國職籃ＮＢＡ尼克隊颳起「林來瘋」熱潮，成為全球家喻戶曉籃球明星。他在ＮＢＡ九個賽季效力八支球隊，連同季後賽共出賽五○五場，職業生涯尾聲返台幫助成績墊底的鋼鐵人隊戰績由黑轉紅，再度吹起「林來瘋」，如今再帶著生涯第一座總冠軍賽ＭＶＰ結束球員生涯，堪稱最好結局。

頂著哈佛大學高學歷，林書豪不出色的身材，卻能在一票體能勁爆的歐美球員中殺出血路，加上謙虛幽默人格特質，讓他的球迷遍及男女老少，過去來台接機人潮不乏許多「媽媽級」粉絲，前年返台發展後，場邊也不乏香港、馬來西亞球迷。

林書豪二○一九年和暴龍隊一起打下隊史首冠，但他季後賽僅出賽八場、場均上場不到四分鐘，雖成為第一位戴上ＮＢＡ冠軍戒的亞裔球員，可惜貢獻度有限。前年林書豪幫助鋼鐵人從墊底球隊到有機會挑戰季後賽門票，只要出賽就幾乎滿場的「全台主場」，讓台灣籃壇再度吹起「林來瘋」。

林書豪後來轉戰新北國王隊，完成和弟弟林書緯同隊打球心願，林家兄弟先聯手奪下ＰＬＧ金盃，上季更在ＴＰＢＬ包辦年度ＭＶＰ、年度第一隊和防守第一隊榮譽，幫助國王在總冠軍賽擊敗高雄全家海神隊，金盃和總冠軍ＭＶＰ一併入袋。

下一步？時間先留給家人

「家人」向來是林書豪最常提起的一環，他曾形容和弟弟攜手奪冠「比ＮＢＡ冠軍好玩很多很多」，職業生涯尾聲完成兄弟聯手心願，讓他能夠無憾退休。

林書豪經紀團隊透露，他還未確定下一步，先把時間留給家人；國王球團也發出聲明，感謝林書豪兩個賽季的付出，是否網羅進教練團隊或管理階層，未有進一步消息。

林書豪結束15年職業生涯「這輩子最難的決定」

最近剛過卅七歲生日的「哈佛小子」林書豪，昨天透過社群宣布結束十五年職業球員生涯，形容退休是「這輩子最難的決定」，不過向籃...

廣角鏡／哈佛小子退休 林來瘋畫句點

「哈佛小子」林書豪昨天宣布退休，結束十五年職業選手生涯，消息一出震撼籃壇，不少球迷也向他表達感謝和敬意，「永遠不會忘記那...

林書豪退休／彰化親友祝福 歡迎回老家玩

曾經在ＮＢＡ掀起「林來瘋」熱潮的「哈佛小子」林書豪，老家在彰化縣北斗鎮，故鄉親友聽到他要退休，感到不捨，祝福他並希望有機...

林書豪退休／返台與弟弟聯手 奪2冠無憾

身高一九三公分的林書豪，二○一二年在美國職籃ＮＢＡ尼克隊颳起「林來瘋」熱潮，成為全球家喻戶曉籃球明星。他在ＮＢＡ九個賽季...

HBL／南山神射手黃瀚陞遇膝傷 最快8強才能回歸

高中籃球聯賽HBL勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞，因右膝前十字韌帶斷裂，最快可能得要到8強才能復出。教練陳柏廷今天表示，不會...

籃球／林書豪宣告退役 陸網見證「林來瘋」不捨：永遠記得那個時刻

台裔知名球星林書豪31日在社交媒體上正式宣布退役，結束了15年職業生涯。而林書豪退役的詞條一度衝上微博熱搜第一，並引發大...

